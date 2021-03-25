Спасённая коза и танец с шампанским... То, чего вы не знали о фильмах с Брижит Бардо

Роковая блондинка с пухлыми губами и яркими глазами смотрит с экрана. Ее бесподобные движения поражают зрителя, она влюбляет в себя с первой секунды. Когда-то она покорила весь мир и совершила настоящую революцию в кинематографе. Брижит Бардо уже почти как 50 лет оставила кино, однако до сих пор она считается одной из самых красивых актрис нашего времени. Она мечтала стать балериной, но съемки захватили ее жизнь на 20 лет, а киноплощадка стала домом. Из брюнетки в блондинку Брижит Бардо стала известной благодаря сенсационному фильму «И Бог создал женщину». Однако мало кто знает, что для съемок этого фильма муж актрисы, и по совместительству режиссер картины, Роже Вадим заставил девушку перекрасить каштановые волосы в платиновый блонд. Так и появился белокурый образ Брижит.

Фото: Instagram/lovefrenchmovies

Танец с шампанским Сама актриса утверждает, что фильм «И Бог создал женщину» произвел такой фурор, потому что в нем Бардо настоящая, она и есть Жульетт. Даже знаменитая сцена с мамбо была снята с подачи Брижит. Во время съемок Бардо с Вадимом и продюсером Раулем Леви были на вечеринке в Каннах. Все застыли, когда она начала танцевать, поливая себя шампанским, чтобы не было так жарко. Они решили воплотить эту сцену в кино и даже не подозревали, что она станет такой знаменитой.

Фото: Instagram/cinenostalgia

На экране и в жизни Когда вышел фильм «Презрение», кинокритики утверждали, что фильм получился благодаря взаимопониманию актрисы и режиссера. Однако Бардо утверждает, что они постоянно спорили с Жан-Люком Годаром, продумывали диалоги в последнюю секунду, а на съемках не было никакой системы, что ее жутко раздражало.

Фото: Instagram/retrochills

«Мне захотелось покончить жизнь самоубийством» Бардо всегда говорила, что съемки в кино никогда не были для нее просто работой. Она перевоплощалась в героиню. Играя в комедиях, она чувствовала себя по-настоящему счастливой, а вот драмы могли ее эмоционально угнетать. На съемках «Истины» режиссер Анри-Жорж Клузо был настолько убежден, что Бардо и правда девушка легкого поведения, что сама Брижит начала в этот верить. Она превратилась в героиню. Позже Бардо будет рассказывать, что через месяц съемок ей захотелось покончить жизнь самоубийством – она настолько вжилась в роль.

Фото: Instagram/bridgetbardotbb

Сложные съемки Фильм «Истина» стал настоящим испытанием. Перевоплощению Бардо в Доминику способствовал и режиссер Клузо. Он был настолько одержим этой идеей, что даже, по словам Бардо, подмешивал ей снотворное, чтобы она была постоянно в полуобморочном состоянии. Однако Брижит ни о чем не жалеет. Фильм и правда получился великолепным.

Фото: Instagram/lovefrenchmovies

Спасенная козочка Брижит известна не только своей кинокарьерой, но и борьбой за права животных. Однажды на съемках «Истории про Колино-юбочника» Нины Компанез Брижит подошла к женщине, которая вела козу, чтобы погладить животное. Женщина поведала, что ведет козу на убой. Тогда Брижит выкупила эту козочку и привела в пятизвездочный отель в Сарлате. В интервью для Vogue Hommes International Брижит рассказала: «Если бы мне не позволили этого сделать, я бы ночевала с козочкой на улице. Никто не посмел мне ничего сказать. Так что я спала с ней и маленькой собачкой, которую я тоже взяла с собой в постель».

Фото: Instagram/lesbardolinettes