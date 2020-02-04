«Цветут одуванчики и подснежники». Успеют ли до конца февраля грянуть морозы?

Февральская жара. В этом году белорусская зима бьет все рекорды по теплу, и сдаваться, кажется, не собирается. День ото дня столбик термометра стремительно ползет вверх, а по всей стране цветут одуванчики и подснежники.
Февральская жара. В этом году белорусская зима бьет все рекорды по теплу, и сдаваться, кажется, не собирается. День ото дня столбик термометра стремительно ползет вверх, а по всей стране цветут одуванчики и подснежники.
Александр Беганский, начальник службы метеорологических прогнозов Белгидромета:
Причина – преимущественное влияние очень тёплых воздушных масс атлантического происхождения, которые поступают к нам с Западной Европы вслед за атмосферными фронтами. И в первые февральские дни 2020 года максимальная температура по стране была в пределах от пяти до десяти градусов тепла, в то время как ночью +2,+6.
Эту отнюдь не студеную пору белорусы уже успели окрестить самой теплой в их памяти. Последний раз подобное чудо природы было замечено более двадцати лет назад. В 89 году зима также никак не хотела вступать в свои права: средняя температура воздуха за сезон на 4 градуса превышала климатическую норму.
Александр Беганский:
Нельзя сказать, что это как-то смещаются сезоны, просто сокращаются периоды с экстремальными значениями температур.
Как уверяют специалисты, климатическая зима в Беларуси еще не наступила. Это и позволило минчанам впервые увидеть снежную грозу в середине января, похвастаться зимним урожаем грибов и запечатлеть, как в декабре распускаются почки. Интересно и необычно, но есть ли повод для беспокойства?!
Сергей Лысенко, директор Института природопользования НАН Беларуси:
В целом та зима, которую мы сейчас наблюдаем, комфортная, идет пополнение грунтовых вод. Они способствуют снижению засушливости в летние месяцы, поскольку за счет грунтовых вод осуществляется подпитка почвы и питание растений.
И хоть третий месяц зимы не успел по-настоящему порадовать белорусов морозной погодой, специалисты все-таки оставляют шанс снежной королеве показать всю свою красоту и силу. По предварительным прогнозам синоптиков, уже в конце этой недели ожидается понижение температуры воздуха до отрицательных значений.