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«Цветут одуванчики и подснежники». Успеют ли до конца февраля грянуть морозы?

04 февраля 2020 07:58
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Февральская жара. В этом году белорусская зима бьет все рекорды по теплу, и сдаваться, кажется, не собирается. День ото дня столбик термометра стремительно ползет вверх, а по всей стране цветут одуванчики и подснежники.

«Цветут одуванчики и подснежники». Успеют ли до конца февраля грянуть морозы?-1

Александр Беганский, начальник службы метеорологических прогнозов Белгидромета:
Причина преимущественное влияние очень тёплых воздушных масс атлантического происхождения, которые поступают к нам с Западной Европы вслед за атмосферными фронтами. И в первые февральские дни 2020 года максимальная температура по стране была в пределах от пяти до десяти градусов тепла, в то время как ночью +2,+6.

«Цветут одуванчики и подснежники». Успеют ли до конца февраля грянуть морозы?-4

Эту отнюдь не студеную пору белорусы уже успели окрестить самой теплой в их памяти. Последний раз подобное чудо природы было замечено более двадцати лет назад. В 89 году зима также никак не хотела вступать в свои права: средняя температура воздуха за сезон на 4 градуса превышала климатическую норму.

Александр Беганский:
Нельзя сказать, что это как-то смещаются сезоны, просто сокращаются периоды с экстремальными значениями температур.

«Цветут одуванчики и подснежники». Успеют ли до конца февраля грянуть морозы?-7

Как уверяют специалисты, климатическая зима в Беларуси еще не наступила. Это и позволило минчанам впервые увидеть снежную грозу в середине января, похвастаться зимним урожаем грибов и запечатлеть, как в декабре распускаются почки. Интересно и необычно, но есть ли повод для беспокойства?!

«Цветут одуванчики и подснежники». Успеют ли до конца февраля грянуть морозы?-10

Сергей Лысенко, директор Института природопользования НАН Беларуси:
В целом та зима, которую мы сейчас наблюдаем, комфортная, идет пополнение грунтовых вод. Они способствуют снижению засушливости в летние месяцы, поскольку за счет грунтовых вод осуществляется подпитка почвы и питание растений.

«Цветут одуванчики и подснежники». Успеют ли до конца февраля грянуть морозы?-13

И хоть третий месяц зимы не успел по-настоящему порадовать белорусов морозной погодой, специалисты все-таки оставляют шанс снежной королеве показать всю свою красоту и силу. По предварительным прогнозам синоптиков, уже в конце этой недели ожидается понижение температуры воздуха до отрицательных значений.

«Цветут одуванчики и подснежники». Успеют ли до конца февраля грянуть морозы?-16

# Погода в Беларуси # калейдоскоп # Александр Беганский # Сергей Лысенко # Фотофакт # природа

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