«Цветут одуванчики и подснежники». Успеют ли до конца февраля грянуть морозы?

Февральская жара. В этом году белорусская зима бьет все рекорды по теплу, и сдаваться, кажется, не собирается. День ото дня столбик термометра стремительно ползет вверх, а по всей стране цветут одуванчики и подснежники.

Александр Беганский, начальник службы метеорологических прогнозов Белгидромета: Причина – преимущественное влияние очень тёплых воздушных масс атлантического происхождения, которые поступают к нам с Западной Европы вслед за атмосферными фронтами. И в первые февральские дни 2020 года максимальная температура по стране была в пределах от пяти до десяти градусов тепла, в то время как ночью +2,+6.

Эту отнюдь не студеную пору белорусы уже успели окрестить самой теплой в их памяти. Последний раз подобное чудо природы было замечено более двадцати лет назад. В 89 году зима также никак не хотела вступать в свои права: средняя температура воздуха за сезон на 4 градуса превышала климатическую норму.

Александр Беганский:

Нельзя сказать, что это как-то смещаются сезоны, просто сокращаются периоды с экстремальными значениями температур.