Крем «Балет» и пудра «Ленинградская». Разбираем косметичку советской женщины

Женщинам всегда хочется быть красивыми, а во времена СССР сделать это было трудно. Качественную косметику было сложно найти, а если она и появлялась, то ее тут же раскупали. Девушкам приходилось придумывать разные способы, как использовать один продукт и для губ, и для щек.

1. Лицо

Чтобы выровнять тон лица, женщины использовали популярный тональный крем «Балет», который выпускался в алюминиевых тюбиках. Крем ложился очень плотным слоем, был достаточно жирным, подчеркивал шелушения и пачкал одежду. Зачастую лицо до нанесения этого крема выглядело лучше, чем после, но советские красавицы хотели соблюдать все правила в создании макияжа.

После нанесения «Балета» женщины пользовались пудрой. Было всего три оттенка: светлый, телесный и розовый. Сейчас совсем другое дело – существует целая палитра цветов.

Главное – правильно подобрать, а как это сделать – подробнее здесь.

Самой хорошей пудрой была «Ленинградская», но найти ее было сложно. Поэтому чаще всего дамы пользовались аналогами: «Бархатистая», «Восток», «Красная Москва».

Румяна было почти не найти, поэтому вместо них использовалась помада. О скульпторах и бронзерах речь даже и не шла.