«Соглашусь, что я сумасшедший папа». Дмитрий Шепелев рассказал, сколько нужно проводить времени с ребенком

Телеведущий Дмитрий Шепелев в своем аккаунте в Instagram поделился мыслями по поводу совмещения карьеры с воспитанием ребенка. Дмитрий уверен, что необходимо каждый день проводить время с детьми.

На мысли об этом Шепелева натолкнул один момент: на корпоративе от одного из руководителей Дмитрий услышал, как тот рассказывает о любви к своему делу: «Когда я возвращаюсь с работы, дети уже спят. Когда ухожу – еще спят». Это потрясло ведущего.

Шепелев написал, что планирует свой день так, чтобы проводить с ребенком минимум три часа в день. Дмитрий не хочет пропустить, как растет его сын. Поэтому старается успеть все. Сейчас многие идут в отпуск. Часто на вопрос «что будешь делать?», люди отвечают «проведу отпуск с семьей, детьми».