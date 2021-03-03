Красной Шапочке 53, а Джеку из «Титаника» 46. Как изменились актёры, которые стали популярными в детстве?

Многие известные актеры получили популярность за свои детские и подростковые роли. Вспомните Петрова с Васечкиным или юного Энакина Скайуокера. Посмотрим, сможете ли вы узнать этих повзрослевших актеров? Маколей Калкин

Фото: instagram.com/stories__of__success, instagram.com/culkamania

Звезда франшизы «Один дома» продолжил сниматься в кино. В 2012 году Калкин основал музыкальную группу. Чуть позже актер появлялся в рекламных роликах, а в 2020-м стало известно о его роли в новом сезоне сериала «Американская история ужасов». Джейк Ллойд

Фото: instagram.com/jake_lloyd__

Десятилетний Джек появился в саге «Звездные войны» в одной из главных ролей. Мальчик сыграл Энакина Скайуокера, что принесло юному актеру популярность. В 2001 году Ллойд объявил о завершении актерской карьеры, он лишь озвучил своего персонажа во втором эпизоде «Звездных войн». В 2015 году стало известно, что молодой человек страдает шизофренией – официальный диагноз был поставлен только в 2020 году. Дмитрий Барков и Егор Дружинин

Фото: кадр из фильма «Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные»

Петрова и Васечкина знали все дети Советского союза. Двух друзей сыграли Дмитрий Барков и Егор Дружинин.

Фото: instagram.com/dbarkov, instagram.com/egordruzhininofficial

Барков не продолжил карьеру киноактера, сейчас Дмитрий работает продюсером в Санкт-Петербурге. А вот Дружинин стал медийной личностью. Егор – профессиональный хореограф-постановщик, наставник шоу «Танцы», а также член жюри проекта «Танцуют все!». Юрий и Владимир Торсуевы

Фото: кадр из фильма «Приключения Электроника», instagram.com /torsuevy

В 1979 году для съемок фильма «Приключения Электроника» искали братьев-близнецов, которые бы умели буквально все: играть на гитаре, водить мопед. Удача была на стороне режиссеров: в одной из московских школ учились братья Торсуевы, которые и пели, и танцевали, и играли на гитаре. В актеры братья не пошли – оба поступили в Полиграфический институт. Они сменили много профессий. Иногда Торсуевы появлялись в картинах российских режиссеров в эпизодических ролях. Леонардо Ди Каприо

Фото: кадр из фильма «Титаник», instagram.com/citazionidicaprio

Роль Джека в фильме «Титаник» принесла юному Леонардо мировую известность, а все телезрительницы влюбились в обаятельного персонажа Ди Каприо. Всего на счету актера более 200 картин и несколько десятков наград. В 2016 году Ди Каприо получил «Оскар» в категории «Лучший актер» за роль в фильме «Выживший». Наталья Гусева

Фото: кадр из фильма «Гостья из будущего», instagram.com/sputnikkinozritelya

За все время Наталья Гусева снялась в пяти фильмах, но самой известной стала роль Алисы Селезневой в картине «Гостья из будущего». Женщина никогда не мечтала стать профессиональной актрисой. В школе она увлекалась биологией, поэтому поступила на отделение биотехнологии, а затем работала в Институте эпидемиологии и микробиологии. Яна Поплавская

Фото: кадр из фильма «Про Красную Шапочку», instagram.com/the_yana_poplavskaya