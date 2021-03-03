Некоторые сбросили больше 100 килограммов. Знаменитости, которые похудели до неузнаваемости

Все больше и больше звезд стали следить за своей фигурой. Некоторые из них сбросили целых 100 килограммов. Посмотрите на этих людей – они изменились до неузнаваемости. Максим Фадеев

Фото: instagram.com/fadeevmaxim

Российский продюсер сбросил более 100 килограммов за полтора года. Фадеев утверждает, что прийти в форму удалось без хирургических вмешательств – лишь сбалансированное питание и тренировки. Джона Хилл

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Узнали этого толстячка из фильмов «Мачо и ботан» и «Волк с Уолл-стрит»? Ему удалось не просто сбросить 40 килограммов, но и накачаться. Хилл вел дневник питания по совету диетолога и стал пробовать новые блюда. Александр Морозов

Фото: instagram.com/morozov_artist

Все знают этого актера по забавным образам в «Кривом зеркале». При росте 164 сантиметра мужчина весил 140 килограммов. Морозов решился на операцию по уменьшению желудка, а сейчас старается правильно питаться и занимается спортом. Артист признался, что очень любит сладкое и иногда может себе позволить съесть порцию десерта. Адель

Фото: instagram.com/adele

Певица активно занялась собой еще в конце 2019 года. Спустя время все ахнули, увидев фото Адель в обтягивающих леггинсах. Это был эффект разорвавшейся бомбы. Женщина призналась, что похудела ради сына – мальчик хотел видеть маму красивой и здоровой. Александр Семчев

Фото: instagram.com/star_projectt

Благодаря большим объемам все сразу узнавали актера сериала «Ликвидация». Но мужчина однажды сказал, что ему слишком тяжело жить в таком весе. У Александра начали возникать проблемы со здоровьем, ему поставили диагноз диабет. Актер весил 200 килограммов, и за все время ему удалось сбросить 120. Ребел Уилсон

Фото: instagram.com/rebelwilson

А для бывшей толстушки Ребел Уилсон мотивацией для похудения стала влюбленность. Блондинка весила 105 килограммов. Когда актриса начала худеть, то стала встречаться с красавчиком-бизнесменом, который на 11 лет моложе нее. Секрет ее похудения в активных тренировках и высокобелковой диете. Шура (Александр Медведев)

Фото: instagram.com/shuramedvedev

Популярный исполнитель 90-х, известный своей эпатажностью, шокировал публику резким похудением. Дело в том, что артисту провели операцию по удалению грыжи на желудке. После этого врачи рекомендовали придерживаться строгой диеты. По словам певца, сложнее всего было отказаться от сладкого. Ольга Картункова

Фото: instagram.com/kartynkova_fan_klub

Лишний вес и большой размер были фишкой этой актрисы, на сцене она играла персонажей под стать своему образу. В 42 года женщина решилась на кардинальные перемены. Ольга весила 151 килограмм и благодаря питанию и спорту скинула 80 из них. Настя Каменских

Фото: instagram.com/kamenskux