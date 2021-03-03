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Некоторые сбросили больше 100 килограммов. Знаменитости, которые похудели до неузнаваемости

03 марта 2021 11:06
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Все больше и больше звезд стали следить за своей фигурой. Некоторые из них сбросили целых 100 килограммов. Посмотрите на этих людей они изменились до неузнаваемости.  

Максим Фадеев  

Некоторые сбросили больше 100 килограммов. Знаменитости, которые похудели до неузнаваемости-1

Фото: instagram.com/fadeevmaxim

Российский продюсер сбросил более 100 килограммов за полтора года. Фадеев утверждает, что прийти в форму удалось без хирургических вмешательств лишь сбалансированное питание и тренировки.  

Джона Хилл

Некоторые сбросили больше 100 килограммов. Знаменитости, которые похудели до неузнаваемости-4

Фото: instagram.com/hd.trailers

Узнали этого толстячка из фильмов «Мачо и ботан» и «Волк с Уолл-стрит»? Ему удалось не просто сбросить 40 килограммов, но и накачаться. Хилл вел дневник питания по совету диетолога и стал пробовать новые блюда.  

Александр Морозов

Некоторые сбросили больше 100 килограммов. Знаменитости, которые похудели до неузнаваемости-7

Фото: instagram.com/morozov_artist

Все знают этого актера по забавным образам в «Кривом зеркале». При росте 164 сантиметра мужчина весил 140 килограммов. Морозов решился на операцию по уменьшению желудка, а сейчас старается правильно питаться и занимается спортом. Артист признался, что очень любит сладкое и иногда может себе позволить съесть порцию десерта.  

Адель

Некоторые сбросили больше 100 килограммов. Знаменитости, которые похудели до неузнаваемости-10

Фото: instagram.com/adele

Певица активно занялась собой еще в конце 2019 года. Спустя время все ахнули, увидев фото Адель в обтягивающих леггинсах. Это был эффект разорвавшейся бомбы. Женщина призналась, что похудела ради сына мальчик хотел видеть маму красивой и здоровой.  

Александр Семчев  

Некоторые сбросили больше 100 килограммов. Знаменитости, которые похудели до неузнаваемости-13

Фото: instagram.com/star_projectt

Благодаря большим объемам все сразу узнавали актера сериала «Ликвидация». Но мужчина однажды сказал, что ему слишком тяжело жить в таком весе. У Александра начали возникать проблемы со здоровьем, ему поставили диагноз диабет. Актер весил 200 килограммов, и за все время ему удалось сбросить 120.  

Ребел Уилсон

Некоторые сбросили больше 100 килограммов. Знаменитости, которые похудели до неузнаваемости-16

Фото: instagram.com/rebelwilson

А для бывшей толстушки Ребел Уилсон мотивацией для похудения стала влюбленность. Блондинка весила 105 килограммов. Когда актриса начала худеть, то стала встречаться с красавчиком-бизнесменом, который на 11 лет моложе нее. Секрет ее похудения в активных тренировках и высокобелковой диете.  

Шура (Александр Медведев)

Некоторые сбросили больше 100 килограммов. Знаменитости, которые похудели до неузнаваемости-19

Фото: instagram.com/shuramedvedev

Популярный исполнитель 90-х, известный своей эпатажностью, шокировал публику резким похудением. Дело в том, что артисту провели операцию по удалению грыжи на желудке. После этого врачи рекомендовали придерживаться строгой диеты. По словам певца, сложнее всего было отказаться от сладкого.  

Ольга Картункова

Некоторые сбросили больше 100 килограммов. Знаменитости, которые похудели до неузнаваемости-22

Фото: instagram.com/kartynkova_fan_klub

Лишний вес и большой размер были фишкой этой актрисы, на сцене она играла персонажей под стать своему образу. В 42 года женщина решилась на кардинальные перемены. Ольга весила 151 килограмм и благодаря питанию и спорту скинула 80 из них.  

Настя Каменских

Некоторые сбросили больше 100 килограммов. Знаменитости, которые похудели до неузнаваемости-25

Фото: instagram.com/kamenskux

Забыть про сладкое и употреблять клетчатку. Такие советы дала певица своей аудитории после того, как успешно сбросила 20 килограммов. А еще она никогда не ест за просмотром сериала или чтением книги.  

Хотите увидеть, как знаменитости выглядели бы без пластических операций? Фото можно посмотреть здесь.  

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