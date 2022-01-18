Коварный замысел или случайность? Свекровь перенесла свадьбу сына, не предупредив невесту
Порой для согласования даты проведения свадебной церемонии мнение невесты и не нужно. Наверное, так посчитали жених с матерью, когда решили поменять сроки празднования торжества, не сообщив при этом главной героине вечера.
Как рассказало издание Newsweek, возлюбленные планировали отметить свадьбу в конце 2022 года. В списке гостей были лишь самые близкие друзья и родственники. Но будущая свекровь девушки решила внести свою лепту.
Оказалось, что жених и его мама перенесли празднование на февраль, а невесту просто поставили перед фактом. В связи с такими изменениями мама девушки не сможет полюбоваться на дочь в свадебном платье, поскольку не успеет прилететь из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Невеста предполагает, что список гостей сузился из-за того, что её родственники не смогли оплатить часть предстоящего торжества.
Некоторые пользователи Сети возмутились и посоветовали парню меньше слушать маму и принимать решения самостоятельно. Кто-то же посчитал эту ситуацию забавной и пожелал возлюбленным счастливой семейной жизни.
Кстати, недавно мы рассказывали, почему белорусские молодожёны решили сыграть свадьбу 31 декабря. Узнать причину их выбора вы можете здесь.