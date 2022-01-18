Коварный замысел или случайность? Свекровь перенесла свадьбу сына, не предупредив невесту

Порой для согласования даты проведения свадебной церемонии мнение невесты и не нужно. Наверное, так посчитали жених с матерью, когда решили поменять сроки празднования торжества, не сообщив при этом главной героине вечера.

Как рассказало издание Newsweek, возлюбленные планировали отметить свадьбу в конце 2022 года. В списке гостей были лишь самые близкие друзья и родственники. Но будущая свекровь девушки решила внести свою лепту.