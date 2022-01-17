Теперь ясно, почему они не здороваются. Вот как видят люди с плохим зрением
Порой люди с хорошим зрением не понимают, каково это – жить с близорукостью. Но девушка смогла удовлетворить любопытство с помощью камеры смартфона и линз.
В своём TikTok Анна, работающая оптометристом, показала, как видят люди со зрением -5,0. Для полноты картины блогерша, пользуясь камерой телефона, показала чёткую картину, а позже приложила к смартфону линзы для диагностики зрения. Разница удивила подписчиков.
Фото: tiktok.com/@yamalieva.aa
Видео настолько понравилось пользователям социальных сетей, что они попросили девушку снять целую серию роликов, где она показывает, как видят люди с дефектами зрения. Например, в одной из последних публикаций девушка показала, что в глазах у человека с дальнозоркостью.
Фото: tiktok.com/@yamalieva.aa
Также блогерша приводила наглядный пример, как видят люди с самыми высокими показателями близорукости.
Фото: tiktok.com/@yamalieva.aa
Плохому зрению посвящают не только видео в социальных сетях, но и картины на выставках. Посмотреть на произведения искусства можно здесь.