Теперь ясно, почему они не здороваются. Вот как видят люди с плохим зрением

Порой люди с хорошим зрением не понимают, каково это – жить с близорукостью. Но девушка смогла удовлетворить любопытство с помощью камеры смартфона и линз.

В своём TikTok Анна, работающая оптометристом, показала, как видят люди со зрением -5,0. Для полноты картины блогерша, пользуясь камерой телефона, показала чёткую картину, а позже приложила к смартфону линзы для диагностики зрения. Разница удивила подписчиков.