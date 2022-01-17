Прямой эфир

Теперь ясно, почему они не здороваются. Вот как видят люди с плохим зрением

17 января 2022 12:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Порой люди с хорошим зрением не понимают, каково это – жить с близорукостью. Но девушка смогла удовлетворить любопытство с помощью камеры смартфона и линз.  

В своём TikTok Анна, работающая оптометристом, показала, как видят люди со зрением -5,0. Для полноты картины блогерша, пользуясь камерой телефона, показала чёткую картину, а позже приложила к смартфону линзы для диагностики зрения. Разница удивила подписчиков.  

Теперь ясно, почему они не здороваются. Вот как видят люди с плохим зрением-1

Фото: tiktok.com/@yamalieva.aa  

Видео настолько понравилось пользователям социальных сетей, что они попросили девушку снять целую серию роликов, где она показывает, как видят люди с дефектами зрения. Например, в одной из последних публикаций девушка показала, что в глазах у человека с дальнозоркостью.  

Теперь ясно, почему они не здороваются. Вот как видят люди с плохим зрением-4

Фото: tiktok.com/@yamalieva.aa  

Также блогерша приводила наглядный пример, как видят люди с самыми высокими показателями близорукости.  

Теперь ясно, почему они не здороваются. Вот как видят люди с плохим зрением-7

Фото: tiktok.com/@yamalieva.aa  

Плохому зрению посвящают не только видео в социальных сетях, но и картины на выставках. Посмотреть на произведения искусства можно здесь.  

# Здоровье # калейдоскоп # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Раскрыта загадка «проклятого» кораблекрушения. Исследователи смогли узнать правду спустя почти 350 лет
16 января 2022 18:15

Раскрыта загадка «проклятого» кораблекрушения. Исследователи смогли узнать правду спустя почти 350 лет

Девушка решила провести эксперимент и не спала 100 часов. Вот чем это закончилось
16 января 2022 14:26

Девушка решила провести эксперимент и не спала 100 часов. Вот чем это закончилось

Жених расстался с невестой прямо на свадьбе. Причиной стала песня-сюрприз
16 января 2022 13:54

Жених расстался с невестой прямо на свадьбе. Причиной стала песня-сюрприз