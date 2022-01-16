Девушка решила провести эксперимент и не спала 100 часов. Вот чем это закончилось
Какое максимальное количество времени вы не спали? Наверное, у многих бессонница ограничивалась одной ночью. Но эта девушка пошла дальше и решила не спать сто часов подряд.
На своём YouTube-канале Карина провела эксперимент, суть которого заключалась в том, чтобы бодрствовать несколько суток. Блогерша рассказала, что уже пыталась это сделать раньше, но всё заканчивалось провалом.
Фото: instagram.com/karrrambaby
Изначально девушке было несложно отказаться ото сна. Однако после 50 часов бодрствования состояние Карины резко ухудшилось: начал часто дёргаться глаз, стали трястись руки. Также у девушки замедлились мыслительные процессы, увеличилось чувство голода.
«Я имею меньший контроль над своим телом, чем имела раньше», – прокомментировала блогерша своё самочувствие.
Фото: instagram.com/karrrambaby
Через 76 часов девушка стала чувствовать себя ещё хуже. У неё снизилась трудоспособность, появился сильный озноб, начало ломить всё тело, а также усилились головные боли. Блогерша рассказала, что чем больше она не спит, тем тяжелее глазам: они часто пересыхают и не фокусируются. Кофе и энергетики также перестали помогать чувствовать бодрость. После продолжительного употребления этих напитков у девушки появилось отвращение к ним.
Фото: скриншот из видео на Youtube-канале «karrambaby»
Последние сутки без сна были самыми сложными. У Карины появились сильные галлюцинации: стали мерещиться разные звуки, люди, животные и насекомые. Также именно в последние часы девушка стала чувствовать невыносимо сильную усталость. Единственным средством спасения от сонливости был душ. Струящиеся потоки прохладной воды хоть немного помогали блогерше быть бодрой.
Фото: instagram.com/karrrambaby
После эксперимента девушка сразу легла спать. Пробуждение у неё состоялось только через 13 часов. Однако спала она плохо, часто просыпалась и ощущала тревожность.
Из эксперимента девушки можно заметить, как сон влияет на все функции нашего организма. Узнать, почему ещё полезно спать, можно здесь.