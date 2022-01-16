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Девушка решила провести эксперимент и не спала 100 часов. Вот чем это закончилось

16 января 2022 14:26
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Какое максимальное количество времени вы не спали? Наверное, у многих бессонница ограничивалась одной ночью. Но эта девушка пошла дальше и решила не спать сто часов подряд.  

На своём YouTube-канале Карина провела эксперимент, суть которого заключалась в том, чтобы бодрствовать несколько суток. Блогерша рассказала, что уже пыталась это сделать раньше, но всё заканчивалось провалом.  

Девушка решила провести эксперимент и не спала 100 часов. Вот чем это закончилось-1

Фото: instagram.com/karrrambaby

Изначально девушке было несложно отказаться ото сна. Однако после 50 часов бодрствования состояние Карины резко ухудшилось: начал часто дёргаться глаз, стали трястись руки. Также у девушки замедлились мыслительные процессы, увеличилось чувство голода.  

«Я имею меньший контроль над своим телом, чем имела раньше», – прокомментировала блогерша своё самочувствие.  

Девушка решила провести эксперимент и не спала 100 часов. Вот чем это закончилось-4

Фото: instagram.com/karrrambaby

Через 76 часов девушка стала чувствовать себя ещё хуже. У неё снизилась трудоспособность, появился сильный озноб, начало ломить всё тело, а также усилились головные боли. Блогерша рассказала, что чем больше она не спит, тем тяжелее глазам: они часто пересыхают и не фокусируются. Кофе и энергетики также перестали помогать чувствовать бодрость. После продолжительного употребления этих напитков у девушки появилось отвращение к ним.  

Девушка решила провести эксперимент и не спала 100 часов. Вот чем это закончилось-7

Фото: скриншот из видео на Youtube-канале «karrambaby»  

Последние сутки без сна были самыми сложными. У Карины появились сильные галлюцинации: стали мерещиться разные звуки, люди, животные и насекомые. Также именно в последние часы девушка стала чувствовать невыносимо сильную усталость. Единственным средством спасения от сонливости был душ. Струящиеся потоки прохладной воды хоть немного помогали блогерше быть бодрой.  

Девушка решила провести эксперимент и не спала 100 часов. Вот чем это закончилось-10

Фото: instagram.com/karrrambaby  

После эксперимента девушка сразу легла спать. Пробуждение у неё состоялось только через 13 часов. Однако спала она плохо, часто просыпалась и ощущала тревожность.  

Из эксперимента девушки можно заметить, как сон влияет на все функции нашего организма. Узнать, почему ещё полезно спать, можно здесь.  

# Сон # калейдоскоп # Карина Егамедиева # Фотофакт

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