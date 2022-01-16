Девушка решила провести эксперимент и не спала 100 часов. Вот чем это закончилось

Какое максимальное количество времени вы не спали? Наверное, у многих бессонница ограничивалась одной ночью. Но эта девушка пошла дальше и решила не спать сто часов подряд.

На своём YouTube-канале Карина провела эксперимент, суть которого заключалась в том, чтобы бодрствовать несколько суток. Блогерша рассказала, что уже пыталась это сделать раньше, но всё заканчивалось провалом.