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Кот залез в кувшин с молоком во время службы. Теперь попробуйте не обращать на это внимание

08 июля 2020 14:17
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Кот чуть не сорвал утреннюю онлайн-службу, которую проводит Кентерберийский собор.  

Видео было опубликовано в соцсетях собора. На нем видно, как во время речи викария Роберта Уиллиса на стол запрыгнул кот, кличка которого Тайгер, и начал лакать молоко.  

Кот залез в кувшин с молоком во время службы. Теперь попробуйте не обращать на это внимание -1

Фото: Canterbury Cathedral  

Все внимание зрителей привлек этот милый момент. Викарий заметил гостя и погладил его. Кот не просто забрался на стол, а целенаправленно подошел к кувшину с молоком.  

Это не первый раз, когда коты становятся героями онлайн-проповедей собора. В мае более 2 миллионов просмотров в соцсетях набрал ролик, как кот по кличке Лео забрался под одежду священнослужителя прямо во время молитвы.  

Кот залез в кувшин с молоком во время службы. Теперь попробуйте не обращать на это внимание -4

Фото: Canterbury Cathedral

Пресс-секретарь собора отметил, что Тайгер – застенчивый кот, который любит обниматься. Кроме этого, у него сильный аппетит – питомец всегда в поисках еды.  

Кот залез в кувшин с молоком во время службы. Теперь попробуйте не обращать на это внимание -7

Фото: Canterbury Cathedral  

Тигр живет в огороде и проявляет большой интерес к наблюдению за уходом и посадкой растений и овощей.  

Кот впервые попробовал мороженое и сразу же пожалел об этом. Вот, как он отреагировал (читать далее).  

# Домашние животные # калейдоскоп # Роберт Уиллис # Фотофакт

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