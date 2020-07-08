Кот залез в кувшин с молоком во время службы. Теперь попробуйте не обращать на это внимание

Видео было опубликовано в соцсетях собора. На нем видно, как во время речи викария Роберта Уиллиса на стол запрыгнул кот, кличка которого Тайгер, и начал лакать молоко.

Все внимание зрителей привлек этот милый момент. Викарий заметил гостя и погладил его. Кот не просто забрался на стол, а целенаправленно подошел к кувшину с молоком.

Это не первый раз, когда коты становятся героями онлайн-проповедей собора. В мае более 2 миллионов просмотров в соцсетях набрал ролик, как кот по кличке Лео забрался под одежду священнослужителя прямо во время молитвы.