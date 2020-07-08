Задержать дыхание или высунуть язык? Пять способов избавиться от икоты

Наверное, почти каждый человек однажды сталкивался с икотой. Если вдруг она отказывается прекращаться через минуту или две, многие начинают злиться. Однако это всё мелочи, ведь рекордсмен Книги рекордов Гиннесса Чарльз Осборн икал практически всю свою жизнь – 68 лет подряд. Мужчина прекратил икать всего за год до своей смерти.

Впрочем, не будем драматизировать. У нас есть пять способов избавиться от непроизвольных сокращений диафрагмы. Чарльзу они, похоже, не помогли, но в случае большинства других людей эти методы работают.

Задержать дыхание

Старый способ, который используется повсеместно. Нужно глубоко вдохнуть и задержать дыхание. Удерживайте воздух внутри себя хотя бы 20 секунд. После этого следует медленно выдохнуть. Один подход не всегда помогает, поэтому можно повторить раз пять.

Наклониться

Нужно взять стакан холодной воды, наклониться строго на 90 градусов и выпить эту воду. В таком положении жидкость воздействует на диафрагму и успокаивает её.