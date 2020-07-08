Меняется всё. Визажист показала разницу между домашним и профессиональным макияжем
Новости России. Российская визажистка показала, насколько отличается домашний макияж от профессионального. И разница действительно заметна.
Как сообщает Bored Panda, специалист Юлия Исмаилова считает, что нет ничего лучше естественной красоты или минимального макияжа. Визажистка решила объяснить, почему она придерживается такого мнения. Для этого Юлия показала разницу между макияжем, который наносят себе девушки, и её собственным.
В большинстве случаев Исмаилова уделяет внимание бровям, наносит тонкий слой тональника и немного румян. Визажист старается избегать резких линий, чтобы лицо не выглядело грубым.
Фото: instagram.com/by_julia_ismailova
Фото: instagram.com/by_julia_ismailova
Фото: instagram.com/by_julia_ismailova
Фото: instagram.com/by_julia_ismailova
Фото: instagram.com/by_julia_ismailova
Фото: instagram.com/by_julia_ismailova
Фото: instagram.com/by_julia_ismailova
Фото: instagram.com/by_julia_ismailova
Фото: instagram.com/by_julia_ismailova
Ранее мы рассказывали про ещё одну визажистку, которая является поклонницей лёгкого макияжа. Она показала свои навыки на 80-летней тёте и омолодила женщину на десяток-другой лет (здесь подробнее).