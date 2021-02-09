Кот вернулся в семью через 11 лет после пропажи. Его нашли в нескольких шагах от дома

Женщина взяла в дом двух котов, но через четыре недели один из питомцев убежал. Найти его удалось только через 11 лет.

Как сообщает Metro, этот случай произошёл в 2010 году. 46-летняя Джули Гиббонс выпустила своих 5-летних пушистых друзей поиграть в сад. Однако стоило Джули ослабить бдительность, как кот по кличке Декстер перескочил через забор и убежал.

Семья несколько недель искала пропавшего питомца, но найти его не удалось, даже несмотря на то, что у животного был ошейник с микрочипом. Хотя Гиббонс решила, что уже никогда не увидит своего кота вновь, жизнь приготовила для неё сюрприз.