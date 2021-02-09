Кот вернулся в семью через 11 лет после пропажи. Его нашли в нескольких шагах от дома

Женщина взяла в дом двух котов, но через четыре недели один из питомцев убежал. Найти его удалось только через 11 лет.
Как сообщает Metro, этот случай произошёл в 2010 году. 46-летняя Джули Гиббонс выпустила своих 5-летних пушистых друзей поиграть в сад. Однако стоило Джули ослабить бдительность, как кот по кличке Декстер перескочил через забор и убежал.
Семья несколько недель искала пропавшего питомца, но найти его не удалось, даже несмотря на то, что у животного был ошейник с микрочипом. Хотя Гиббонс решила, что уже никогда не увидит своего кота вновь, жизнь приготовила для неё сюрприз.
Фото: SWNS / Julie Gibbons
Недавно 56-летней женщине позвонил ветеринар и сказал, что Декстер обнаружен. Ещё больше поразило Джули то, что кот находился примерно в миле (1,6 км) от её дома. Как рассказали Гиббонс, супружеская пара увидела ослабшего питомца и отвезла его в ветклинику.
По словам Джули, за прошедшие годы Декстер потерял зрение, поэтому по дому ходит неуверенно, но позволяет себя гладить и вообще очень дружелюбен.
«То, что он дожил до 16 лет, удивительно, он такой стойкий. Невозможно поверить, что он вернулся спустя столько времени. Мы собираемся позволить ему просто спокойно жить. Может, будет нелегко, но мы счастливы, что теперь мы все вместе», – рассказала Гиббонс.
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