«Не бывает плохих и хороших пород». Кинологи о собаках, которые хорошо ладят с детьми

Анастасия Макеева, корреспондент:

Пушистый друг – мечта каждого ребенка. Но на самом деле оценить свои финансы и квадратные метры маловато. Прежде чем завести его, нужно узнать все тонкости характера. Отправимся в гости к заводчику и узнаем всю правду. В этой семье мраморный дог нянчит шпицев и биверов, а верными товарищами считает кавказскую овчарку и котов. Но за такой идиллией работа кинолога и мамы-заводчика. Подружить всех непросто, но возможно.

Наталья Панева, кинолог, заводчик:

Это наша Бариста, она живет на этом диване, это ее собственность, поэтому при заведении большой собаки вам надо учитывать габариты самой собаки и габариты помещения. Чем порода больше, тем больше внимания. Вы же понимаете, что если ребенок пойдет гулять на улицу с такой собакой, она просто его утянет. Сразу скажем, не бывает плохих и хороших пород. Не верьте сказкам, верьте фактам. Компаньоны ориентированы на человека, служебные подойдут для охраны дома. Все упирается в гены собаки и ваше время, которое вы готовы тратить на воспитание питомца. Не потакайте вашему ребенку. Для него собака – очередная игрушка, для вас ответственность на ближайшую десятилетку. Так что не поленитесь почитать про склонность к болезням, лай и адекватно оцените свои возможности.

Дарья Лукина, кинолог:

Если вы занимаетесь ездовым спортом, бегом, лыжами, вы хотите северную ездовую, то ради бога, если вы будете давать ей должную нагрузку, то ей будет одинаково прекрасно и в квартире, и в доме. Если вы возьмете ее в дом и будете думать: вот у меня дом и заниматься не стоит, то собака будет убегать, рыть, грызть. Доберманы, бордер-колли, там больший процент – холерики, очень возбудимые, активные, с ними будет сложнее. Надо обязательно воспитывать ребенка, чтобы родитель управлял и ребенком, и собакой, объяснял им правила поведения. Потому что любой ребенок может заколупать любую собаку. Любую собаку можно довести до агрессии, даже самую дружелюбную.

При выборе нового члена семьи ориентируйтесь на свой образ жизни и характер. Путешествуете? Большую собаку вы не возьмете под мышку в самолет, к маленьким многие авиакомпании благосклонны. Модные нынче шпицы умиляют как Умки. Но это тот случай, когда внешность обманчива. Эти принцессы требуют к себе внимания и активны как юла. Свою шубку они выгуливают, как минимум, дважды. И если вы любите поспать до обеда, не ждите пощады. Двойной подшерсток не подойдет людям с аллергией. А в целом порода крепкая и очень харизматичная. Но если вы по характеру спокойны и рассудительны, вам больше подойдут йорки или бивер-йорки.

Наталья Панева:

Дети-дети-дети, вот они такие хулиганистые, игривые, но при этом они не надоедают вам своим присутствием. Вот вы хотите посидеть, чай попить, отдохнуть, телевизор посмотреть, они с вами спокойно полежат, составят компанию. А летом к нам обычно приходят все дети, вся деревня у нас отдыхает. Я говорю, что это своеобразная зоотерапия. На улицу они ходят гулять недолго по сравнению со шпицами. Наши девочки на улицу выбежали быстренько и назад домой. Это голдаст йорк, переводится как «золотая пыль». Сейчас входят такие породы в моду дизайнерские. Породы, которые выведены искусственно, всегда с более спокойным характером.

Не идите на поводу у своего малыша, не покупайте месячного щенка. Если только вы не готовы уйти в декрет и кормить из бутылочки семь раз в день. Лучше всего забирать под крыло после двух прививок, к трем месяцам у собачек уже формируется иммунитет, что поможет избежать проблем со здоровьем. Вы должны понимать, что на трендовых породах любят наживаться мошенники и частенько вяжут как попало. Поэтому клюнуть на первое объявление в сети и умчаться на квартиру – большая рулетка. Выбирайте ответственного заводчика, посещайте выставки, консультируйтесь с профи. Вас должны познакомить с родителями щенка, показать в каких условиях он вырос и обязательно дать на руки ветпаспорт с прививками.

Наталья Панева:

Вот это наша белорусская родословная, вот так она выглядит. Всегда должно быть написано: Белорусское кинологическое общество. В нем будут прописаны все родители, все данные.