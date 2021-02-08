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«Не бывает плохих и хороших пород». Кинологи о собаках, которые хорошо ладят с детьми

08 февраля 2021 10:14
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Анастасия Макеева, корреспондент:
Пушистый друг  мечта каждого ребенка. Но на самом деле оценить свои финансы и квадратные метры маловато. Прежде чем завести его, нужно узнать все тонкости характера. Отправимся в гости к заводчику и узнаем всю правду.

В этой семье мраморный дог нянчит шпицев и биверов, а верными товарищами считает кавказскую овчарку и котов. Но за такой идиллией работа кинолога и мамы-заводчика. Подружить всех непросто, но возможно.  

«Не бывает плохих и хороших пород». Кинологи о собаках, которые хорошо ладят с детьми-1

Наталья Панева, кинолог, заводчик:  
Это наша Бариста, она живет на этом диване, это ее собственность, поэтому при заведении большой собаки вам надо учитывать габариты самой собаки и габариты помещения. Чем порода больше, тем больше внимания. Вы же понимаете, что если ребенок пойдет гулять на улицу с такой собакой, она просто его утянет. 

Сразу скажем, не бывает плохих и хороших пород.

Не верьте сказкам, верьте фактам. Компаньоны ориентированы на человека, служебные подойдут для охраны дома. Все упирается в гены собаки и ваше время, которое вы готовы тратить на воспитание питомца. Не потакайте вашему ребенку. Для него собака – очередная игрушка, для вас ответственность на ближайшую десятилетку. Так что не поленитесь почитать про склонность к болезням, лай и адекватно оцените свои возможности.  

«Не бывает плохих и хороших пород». Кинологи о собаках, которые хорошо ладят с детьми-4

Дарья Лукина, кинолог:  
Если вы занимаетесь ездовым спортом, бегом, лыжами, вы хотите северную ездовую, то ради бога, если вы будете давать ей должную нагрузку, то ей будет одинаково прекрасно и в квартире, и в доме. Если вы возьмете ее в дом и будете думать: вот у меня дом и заниматься не стоит, то собака будет убегать, рыть, грызть. Доберманы, бордер-колли, там больший процент  холерики, очень возбудимые, активные, с ними будет сложнее. Надо обязательно воспитывать ребенка, чтобы родитель управлял и ребенком, и собакой, объяснял им правила поведения. Потому что любой ребенок может заколупать любую собаку. Любую собаку можно довести до агрессии, даже самую дружелюбную.  

«Не бывает плохих и хороших пород». Кинологи о собаках, которые хорошо ладят с детьми-7

При выборе нового члена семьи ориентируйтесь на свой образ жизни и характер.

Путешествуете? Большую собаку вы не возьмете под мышку в самолет, к маленьким многие авиакомпании благосклонны. Модные нынче шпицы умиляют как Умки. Но это тот случай, когда внешность обманчива. Эти принцессы требуют к себе внимания и активны как юла. Свою шубку они выгуливают, как минимум, дважды. И если вы любите поспать до обеда, не ждите пощады. Двойной подшерсток не подойдет людям с аллергией. А в целом порода крепкая и очень харизматичная. Но если вы по характеру спокойны и рассудительны, вам больше подойдут йорки или бивер-йорки.  

«Не бывает плохих и хороших пород». Кинологи о собаках, которые хорошо ладят с детьми-10

Наталья Панева:  
Дети-дети-дети, вот они такие хулиганистые, игривые, но при этом они не надоедают вам своим присутствием. Вот вы хотите посидеть, чай попить, отдохнуть, телевизор посмотреть, они с вами спокойно полежат, составят компанию. А летом к нам обычно приходят все дети, вся деревня у нас отдыхает. Я говорю, что это своеобразная зоотерапия. На улицу они ходят гулять недолго по сравнению со шпицами. Наши девочки на улицу выбежали быстренько и назад домой.

Это голдаст йорк, переводится как «золотая пыль». Сейчас входят такие породы в моду дизайнерские. Породы, которые выведены искусственно, всегда с более спокойным характером.  

«Не бывает плохих и хороших пород». Кинологи о собаках, которые хорошо ладят с детьми-13

Не идите на поводу у своего малыша, не покупайте месячного щенка.

Если только вы не готовы уйти в декрет и кормить из бутылочки семь раз в день. Лучше всего забирать под крыло после двух прививок, к трем месяцам у собачек уже формируется иммунитет, что поможет избежать проблем со здоровьем. Вы должны понимать, что на трендовых породах любят наживаться мошенники и частенько вяжут как попало. Поэтому клюнуть на первое объявление в сети и умчаться на квартиру  большая рулетка. Выбирайте ответственного заводчика, посещайте выставки, консультируйтесь с профи. Вас должны познакомить с родителями щенка, показать в каких условиях он вырос и обязательно дать на руки ветпаспорт с прививками.  

«Не бывает плохих и хороших пород». Кинологи о собаках, которые хорошо ладят с детьми-16

Наталья Панева:  
Вот это наша белорусская родословная, вот так она выглядит. Всегда должно быть написано: Белорусское кинологическое общество. В нем будут прописаны все родители, все данные.  

«Не бывает плохих и хороших пород». Кинологи о собаках, которые хорошо ладят с детьми-19

А вот если вы решились завести породистого дога, у него обязательно должен быть личный чип.  

Наталья Панева:  
Вот мы берем щеночка, считываем чип его. В чип вклеен идентификационный номер, который сходится с собачкой. Он у нас должен сойтись с нашей белорусской родословной. Мы смотрим, какие прививки сделаны, сделана прививка от бешенства, а следующая – глисты. Я всегда всем говорю: обязательно обращайте на это внимание! 

# Собаки # калейдоскоп # Анастасия Макеева # Наталья Панева # Дарья Лукина # Фотофакт

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