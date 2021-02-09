Женщина нашла кошелёк и вернула его владельцам. Только вот потерян бумажник был 66 лет назад

Женщина наняла подрядчиков, чтобы отремонтировать старый дом. В одной из стен был обнаружен бумажник, оставленный там в 1954 году.

Как рассказала писательница Мэри Кей Эндрюс на своей странице в Facebook, она обожает старые дома, поскольку иногда в них можно найти очень интересные секреты. Некоторое время назад Мэри начала ремонт дома в американском городе Тайби-Айленд, штат Джорджия.