Женщина нашла кошелёк и вернула его владельцам. Только вот потерян бумажник был 66 лет назад
Женщина наняла подрядчиков, чтобы отремонтировать старый дом. В одной из стен был обнаружен бумажник, оставленный там в 1954 году.
Как рассказала писательница Мэри Кей Эндрюс на своей странице в Facebook, она обожает старые дома, поскольку иногда в них можно найти очень интересные секреты. Некоторое время назад Мэри начала ремонт дома в американском городе Тайби-Айленд, штат Джорджия.
Фото: facebook.com/marykayandrewsauthor
Во время работ подрядчики обнаружили в стене старый кожаный кошелёк. Там находились фотографии, а также некоторые записи. Так Эндрюс узнала, что бумажник когда-то принадлежал миниатюрной зеленоглазой блондинке, которая вышла замуж за военнослужащего ВВС в 1952 году. Семья купила Chevy Bel-Air 1951 года выпуска. Через какое-то время у супругов родился сын.
Фото: facebook.com/marykayandrewsauthor
При помощи современных технологий Мэри также выяснила, что супруги умерли с разницей в год – в 2018 и 2019 годах. Однако у пары остались дочь и сын. Именно с ними Эндрюс связалась и предложила вернуть кошелёк.
Фото: facebook.com/marykayandrewsauthor
По информации WTOC-TV, Мэри уже передала бумажник детям семейной пары. Их дочь была так растрогана, что не могла сдержать слёз. По словам женщины, её мама часто пыталась вспомнить, где же она потеряла кошелёк, а потому советовала детям следить за своими бумажниками.
Фото: facebook.com/marykayandrewsauthor
Теперь новая владелица кошелька собирается хранить его в надёжном месте как семейную реликвию, чтобы много лет спустя передать своей дочери.
Фото: facebook.com/marykayandrewsauthor
Кстати, ранее мы рассказывали про мужчину, который получил своё кольцо через 38 лет после его потери. Украшение было забыто в другой стране – здесь подробности.