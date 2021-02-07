Сюда едут туристы из Австралии и Великобритании. Где строят туристическую тропу по низинным болотам Полесья?

Новости Беларуси. Самая редкая певчая птица Европы – вертлявая камышевка. Беларусь является чуть ли не единственной страной в мире, где ее можно увидеть и услышать, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Республиканский биологический заказник «Споровский» – это почти 20 тысяч гектаров и дом для полусотни «краснокнижников». А еще родина ежегодного фестиваля «Споровские сенокосы». Правда, он не состоялся из-за пандемии.

Но все же крупнейший массив низинных болот Полесья манит туристов от Туманного Альбиона до Австралии. Пока природа спит под снежной периной, в заказнике полным ходом готовятся к новому сезону. Почему новую экотропу строят по льду и зачем болото нужно «стричь»? Репортаж из первых уст у Кристины Протосовицкой.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Ради этого звука люди едут со всего мира?

Вадим Протасевич, директор республиканского биологического заказника «Споровский»:

Звук ладно, его можно услышать и по телефону или в интернете. А вот именно посмотреть вживую – ради этого да. Вертлявая камышевка как индикатор низинного болота, то есть первая покидает болото, если с ним что-то не так. 99 % популяции живет в Беларуси. Это участок, специально сделанный для бердвотчеров, чтобы можно было наблюдать птиц, не идя в болото, и их не беспокоить там.

Кристина Протосовицкая:

Откуда приезжают для того, чтобы ее послушать? Вадим Протасевич:

Большинство все-таки из Британии. У нас были даже люди из Австралии (он приехал именно ради наших видов). Очень много бельгийцев, голландцев, немцев много, шотландцы. В Шотландии у нас даже есть своя фан-группа. Этот год был сложным в плане туризма. Но мы, в принципе, смогли достичь прошлогодних показателей, даже немножко больше – порядка полутора тысяч человек. Это именно специфических, бердвотчеров. Для Беларуси цифра немелкая, потому что еще пять лет назад бердвотчеров было два-три человека белорусов, остальные иностранцы.

Кристина Протосовицкая:

То есть у белорусов открываются глаза на собственную природу? Вадим Протасевич:

Наверное, пандемия все-таки сработала по-своему. Люди не смогли никуда выехать и начали искать что-то внутри своей страны. И нашли.

Тропа, которая была построена в 2008 году, была неремонтопригодная. Мы ее в 2020 году демонтировали. Подготовили проект и сейчас начали строительство новой тропы. Это именно для привлечения туристов.

Подымаю его на большую высоту и вижу всю панораму, весь объект. Опять же, когда отбивали, в тростниках невозможно было, вели только по коптеру. Только зимой, мы летом ее никак не построили бы.

Мы, честно говоря, очень рады, что такая морозная зима – это просто сказка для нас в плане строительства тропы. Уже в мае у нас ввод в эксплуатацию.

Все, дальше пойдем по болоту. Оно сейчас замерзшее, так что можно не бояться.

– Добрый день, ребята. Ну как?

– Ну как, как. Видите, как?

– Ну, получается же!

– Работаем.

Вадим Протасевич:

Почему прошлая тропа была демонтирована? Потому что лаги деревянные были, они пришли в негодность. Эти же – срок службы около 100 лет. Они не разлагаются абсолютно, то есть, доска если пришла в негодность, ее можно будет легко поменять. Основа вся остается.

По такой технологии тропы еще в Беларуси не строились. Всегда применялась деревянная основа, которая 15, ну 20 лет от силы могла прослужить и приходила в негодность. Здесь же я уверен, что она меня переживет, эта основа.

От самого настила до уреза реки будут понтоны стоять. Дальше, где глубокая часть реки пошла, будет действующий паром для переправы наших туристов. Сзади, где стоил кол (это как отметка), будет смонтирована беседка, на воде будет стоять практически (в разлив примерно на полметра вода будет выше).

Кристина Протосовицкая:

Мы стоим на реке Ясельда? Вадим Протасевич:

Мы стоим на реке Ясельда. Мы сейчас по реке пойдем в ту сторону, вниз по течению, чтобы показать, как дальше маршрут будет проходить. Можно спокойно идти. Мы тут ходили еще до мороза, так что не страшно.

Вот, кстати, видите кучку – казалось бы, что это такое? Это ондатра натаскала себе. Кормовой домик ондатры.

Сказать, что мы недооцененные – я так не буду говорить, это будет неправильно. Потому что люди должны созреть. Оно придет со временем. И, честно говоря, все-таки должна быть инфраструктура.

Главное сейчас не упасть, а то он все заснимет.

Паром использовался еще на старой тропе. Сейчас мы его отреставрировали, он уже готов к работе. Во льду, понятно, сейчас никуда не поедет, но весной он начнет двигаться на тот берег.

Везде снег, но берег черный – почему, никто же не знает. Просто мы здесь кормим куропаток. У нас сейчас где-то часов в шесть вечера они приходят на кормежку. 29 особей.

Вадим Протасевич:

Примерно так, как мы сейчас едем, по-другому сложно. Ну, либо на лошадке какой-нибудь. Кристина Протосовицкая:

У вас персональное ралли. Вадим Протасевич:

Получается, мы вынуждены по таким дорогам добираться к местам проведения работ. Иногда туристов возим здесь весной, у них впечатлений куча, когда они едут по такой дороге с нами в машине.

Кристина Протосовицкая:

К вам корреспонденты зимой приезжали когда-нибудь? Вадим Протасевич:

Вы знаете, зимний экскурс корреспондента – вы у нас первая. Кристина Протосовицкая:

Эксклюзив СТВ? Вадим Протасевич:

Да, эксклюзив СТВ, получатся.

Это была идея зеленых инвестиций, и так и получилось. Мы сейчас получаем денежку и ее инвестируем опять в природу. Все заказники Брестской области учредили свой фонд, и станция принадлежит фонду. Они накапливают денежки. Скажем так, каждому заказнику могут помочь в чем-то.

Этот участок, 130 гектаров, мы готовим полностью под кошение, чтобы в 2021 году его пустить в работу. И тоже здесь рядом есть госпредприятие, которое заберет это сено на корма себе. Вы знаете, в чем дело? В том, что оно реально экологически чистое. Тут нет никаких удобрений, ничего не внесено абсолютно. У нас порядка, наверное, 100 тонн раскупили местные жители.

Кристина Протосовицкая:

Я в шутку назвала это болоторезкой. Для чего это нужно? Вадим Протасевич:

Это не болоторез, это агрегат с большими зубами, лесохозяйственный мульчер.

Иван Федосюк, тракторист:

Мощность… 175 лошадей. Хватает мощности, но есть еще и мощнее. Косим, прессуем, мульчируем.

Нужно для того, что мы просто потихоньку отвоевываем у этих зарослей наше болото открытое. Если ничего не делать, это болото зарастет кустами и потеряет свою ценность.