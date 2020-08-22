Кот целый год регулярно ходил в больницу и теперь ему не уйти. Ведь пушистое создание наняли охранником

Сотрудники больницы обратили внимание на кота. Он около года ходил возле их здания, проверял приходящих людей и обыскивал близлежащие кусты. В медучреждении решили, что не стоит оставлять такой энтузиазм без награды.

Как сообщает Bored Panda, в австралийском городе Мельбурн у больницы появился пушистый охранник по кличке Элвуд. Коту выдали самое настоящее удостоверение личности, такие же есть у других сотрудников.