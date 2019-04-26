«В княжеском дворе обедают»: в Мирском замке двух котов собираются нанять на работу

Новости Беларуси. Необычные сотрудники поселились в Мирском замке. Хранителями экспозиций стали два кота – Граф и Князь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Их основные обязанности – привлекать туристов, ну и, конечно, ловить мышей. В музее уверены: четвероногие талисманы здесь появились не случайно. И даже наш корреспондент Галина Буро теперь почти готова поверить в легенды о духе Мирского замка.

Да, у них уже был обед. Они в княжеском дворе обедают у нас.

Свою работу сотрудники уже не представляют без такого мурлыкающего антистресса. Здесь четкое правило: поел сам – не забудь и о братьях меньших.

А здесь у нас вот такое наше счастье под именем Граф.

С белого кота как раз и началась эта история. Появился из ниоткуда два года назад. Стал по-хозяйски разгуливать по брусчатке, греться на солнце у готических башен, по утрам встречать, а по вечерам провожать работников. За дворянскую осанку кота прозвали Графом и зачислили в хранители музея. А через год у него появился напарник – Князь.

Анна Езерская, экскурсовод музея «Замковый комплекс «Мир»:

История Мирского замка связана с родом Радзивиллов, а у них был такой чудный представитель, как Николай Радзивилл Рыжий. И поэтому когда это счастье мы увидели вот на этой скамеечке, естественно, сразу же первая ассоциация – чем же не князь, чем не Радзивилл Рыжий!

В распоряжении знатных кошачьих особ просторный двор, Юго-Западная и Центральные башни. Закрытые двери не проблема – коты по тайным ходам всегда найдут путь внутрь. Такой расклад, в принципе, устраивает обе стороны, ведь главная обязанность котов – беречь экспонаты от грызунов. И еще подрабатывать на экспозиции.

Мы котов очень любим!

Пушистые сотрудники Мирского замка влюбили в себя туристов. Без селфи отсюда никто не уходит.

Галина Буро, СТВ:

Коты, как и все сотрудники Мирского замка, конечно, получают зарплату. Правда, в случае с усатыми и хвостатыми речь не о деньгах. Для них лучшая награда – вкусная еда.

В планах – официально зачислить питомцев в штат и даже выдать трудовые книжки. История этого места тесно взаимосвязана с котом: считается, что именно это животное уже 500 лет охраняет стены Мирского замка.

Анна Езерская:

Когда возводили Мирский замок, есть такая легенда, колдун снял мерки с головы животного, каменщик обтесал камень и вмуровал его в стену замка. И по ночам дух животного в образе кота здесь ходил и, конечно же, оберегал его.