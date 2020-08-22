Что читать, чтобы из гадкого утёнка превратиться в прекрасного лебедя? Девушка рассказала свою историю

Девушка, которая раньше стеснялась своей худобы и неидеального лица, рассказала, как она стала «другим человеком» и научилась принимать свою внешность. В этом ей помогли книги по саморазвитию. Как сообщает Daily Mail, в детстве у британки Рокси Салливан, которой сейчас 31 год, были прыщи, она не пользовалась косметикой из-за строгого отца, а ещё боялась общаться с малознакомыми людьми.

Фото: instagram.com/roxypt_

Но все изменилось, когда в 18 лет она прочитала нужную книгу и стала интересоваться гипнотерапией. Именно это, как утверждает девушка, помогло ей стать другим человеком – «как умственно, так и физически». По мере того, как ее уверенность в себе росла, Рокси начала заниматься спортом. Это произошло примерно 4 года назад, когда она переехала в Бристоль.

Фото: instagram.com/roxypt_

Обучаясь с помощью видео и книг, она быстро нарастила мышечную массу и избавилась от худобы. Девушка стала участвовать в соревнованиях по фитнес-бикини, получила квалификацию личного тренера. Сейчас она совмещает спорт и модельную карьеру.

Фото: instagram.com/roxypt_

«Если вы чувствуете себя уверенно внутри, то вы чувствуете себя уверенно снаружи», – рассказала Рокси Салливан.

Модель так сильно изменилась со времён школьной скамьи, что многие бывшие одноклассники просто не узнают её.

Фото: instagram.com/roxypt_