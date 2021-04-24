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Космос, вулкан, птицы. Семь фотографий, которые порадуют ценителей прекрасного

24 апреля 2021 09:46
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Быть настоящим эстетом не всегда просто. С одной стороны, ты умеешь видеть прекрасное и показывать это людям. С другой стороны, не все могут оценить случайное произведение искусства. И некоторые отклонения в чём-либо способно вызвать такое же раздражение, какое испытывает перфекционист при виде единственной красной плитки на фоне зелёных.

Чтобы порадовать ценителей прекрасного, мы собрали семь фотографий, на которых запечатлены удивительные или просто красивые моменты. P.S. Чтобы увидеть изображение в полном размере, откройте его в новой вкладке.

«Совершенно случайно я заснял самолёт на фоне солнца. Я смог точно определить, какой это был рейс, и связался с пилотом. Он был в восторге»,

Космос, вулкан, птицы. Семь фотографий, которые порадуют ценителей прекрасного -1

Фото: reddit.com/user/ajamesmccarthy

«Я поймал этот невероятный взрывающийся метеор, когда на прошлых выходных был на озере Гремучая змея в Вашингтоне, США»,

Космос, вулкан, птицы. Семь фотографий, которые порадуют ценителей прекрасного -4

Фото: reddit.com/user/chaibhu

«Дэниел Кордан случайно сфотографировал метеор во время извержения вулкана».

Космос, вулкан, птицы. Семь фотографий, которые порадуют ценителей прекрасного -7

Фото: instagram.com/danielkordan

Джеймс Кромби потратил три месяца, чтобы сделать этот снимок стаи скворцов над озером Лох-Эннелл в Ирландии.

Космос, вулкан, птицы. Семь фотографий, которые порадуют ценителей прекрасного -10

Фото: instagram.com/inphojames

«Фотография запуска ракеты SpaceX с большой выдержкой»,

Космос, вулкан, птицы. Семь фотографий, которые порадуют ценителей прекрасного -13

Фото: reddit.com/user/Spaceistheplace2

«HDR-фотография полного солнечного затмения, сделанная в Вайоминге, 2017 год»,

Космос, вулкан, птицы. Семь фотографий, которые порадуют ценителей прекрасного -16

Фото: reddit.com/user/ChrolloLucifer94

«Мой жених летел из Ричмонда в Шарлотту и стал свидетелем запуска SpaceX Crew-2».

Космос, вулкан, птицы. Семь фотографий, которые порадуют ценителей прекрасного -19

Фото: reddit.com/user/imsorryrumhamm

Кстати, ранее мы нашли несколько снимков, за каждым из которых скрывается целая история. Это любовь, маленькие радости и удачи (подробнее здесь).

# Фотография # калейдоскоп # Фотофакт

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