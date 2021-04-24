Космос, вулкан, птицы. Семь фотографий, которые порадуют ценителей прекрасного

Быть настоящим эстетом не всегда просто. С одной стороны, ты умеешь видеть прекрасное и показывать это людям. С другой стороны, не все могут оценить случайное произведение искусства. И некоторые отклонения в чём-либо способно вызвать такое же раздражение, какое испытывает перфекционист при виде единственной красной плитки на фоне зелёных.

Чтобы порадовать ценителей прекрасного, мы собрали семь фотографий, на которых запечатлены удивительные или просто красивые моменты. P.S. Чтобы увидеть изображение в полном размере, откройте его в новой вкладке.

«Совершенно случайно я заснял самолёт на фоне солнца. Я смог точно определить, какой это был рейс, и связался с пилотом. Он был в восторге»,