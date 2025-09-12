Politico: лидеры ЕС убедили Трампа встать на их сторону в отношении РФ

Лидеры европейских стран убедили американского президента Дональда Трампа в том, что необходимо оказать на Россию давление, чтобы заставить ее начать переговорный процесс по Украине и ввести новые санкции. Об этом пишет Politico.

По мнению дипломатов ЕС, Вашингтон теперь настроен решительно, но предстоит сложная дискуссия о согласовании подходов.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил о готовности встретиться с главой Украины Владимиром Зеленским, предлагая организовать встречу в Москве, но он отказался.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что контакты между представителями делегаций продолжаются и что Москва рассчитывает на продолжение диалога.

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