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Утята услышали «кря» мамы и поспешили на зов. Но возле ливнёвки их ждала полиция

24 апреля 2021 06:58
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Как спасти утят, которые провалились в канализацию?  Ответ знают полицейские, ведь при помощи простой уловки они воссоединили утиную семью. 

Как сообщается на Facebook-странице полицейского департамента Хэйворда, 22 апреля работники колледжа Чабот услышали взволнованное кряканье. Оно продолжалось так долго, что люди решили разобраться, в чём же дело. 

Утята услышали «кря» мамы и поспешили на зов. Но возле ливнёвки их ждала полиция-1

Фото: facebook.com/HaywardPoliceDept

Оказалось, что крякает мама-утка, потому что 11 из 12 её утят во время прогулки по территории кампуса провалились в ливнёвку и не могли выбраться. Работники колледжа сняли решётку, но птенцы упали ещё глубже. Тогда сотрудники учреждения образования позвонили в полицию. 

Утята услышали «кря» мамы и поспешили на зов. Но возле ливнёвки их ждала полиция-4

Фото: facebook.com/HaywardPoliceDept

Вскоре к месту прибыла офицер по контролю за животными Сюзан Перес. Женщина ловко справилась с задачей и в кратчайшие сроки собрала всех утят, которые разбежались по трубам. Когда у Сюзан спросили, как она так легко справилась, женщина ответила, что приманивала малышей при помощи звуков кряканья, которые воспроизводила на своём смартфоне. 

Утята услышали «кря» мамы и поспешили на зов. Но возле ливнёвки их ждала полиция-7

Фото: facebook.com/HaywardPoliceDept

После воссоединения утиная семья важно прошествовала по своим делам. В ходе спасательной операции ни одна птица не пострадала. 

Кстати, ранее мы рассказывали про супругов, которые услышали странные звуки плача возле своего дома. Это лисица временно сделала пару няньками для своего малыша – здесь подробности

# Дикие животные # калейдоскоп # Фотофакт

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