Утята услышали «кря» мамы и поспешили на зов. Но возле ливнёвки их ждала полиция

Как спасти утят, которые провалились в канализацию? Ответ знают полицейские, ведь при помощи простой уловки они воссоединили утиную семью.

Как сообщается на Facebook-странице полицейского департамента Хэйворда, 22 апреля работники колледжа Чабот услышали взволнованное кряканье. Оно продолжалось так долго, что люди решили разобраться, в чём же дело.