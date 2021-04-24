Утята услышали «кря» мамы и поспешили на зов. Но возле ливнёвки их ждала полиция
Как спасти утят, которые провалились в канализацию? Ответ знают полицейские, ведь при помощи простой уловки они воссоединили утиную семью.
Как сообщается на Facebook-странице полицейского департамента Хэйворда, 22 апреля работники колледжа Чабот услышали взволнованное кряканье. Оно продолжалось так долго, что люди решили разобраться, в чём же дело.
Фото: facebook.com/HaywardPoliceDept
Оказалось, что крякает мама-утка, потому что 11 из 12 её утят во время прогулки по территории кампуса провалились в ливнёвку и не могли выбраться. Работники колледжа сняли решётку, но птенцы упали ещё глубже. Тогда сотрудники учреждения образования позвонили в полицию.
Фото: facebook.com/HaywardPoliceDept
Вскоре к месту прибыла офицер по контролю за животными Сюзан Перес. Женщина ловко справилась с задачей и в кратчайшие сроки собрала всех утят, которые разбежались по трубам. Когда у Сюзан спросили, как она так легко справилась, женщина ответила, что приманивала малышей при помощи звуков кряканья, которые воспроизводила на своём смартфоне.
Фото: facebook.com/HaywardPoliceDept
После воссоединения утиная семья важно прошествовала по своим делам. В ходе спасательной операции ни одна птица не пострадала.
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