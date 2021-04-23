Девушка показала, как выглядела в 18 лет. Люди не верят, что сейчас она старше

Пользователи соцсетей восхищались тем, насколько молодо девушка выглядит в 35 лет. Тогда блогерша показала свою фотографию 17-летней давности и сломала людей.
Пользователи соцсетей восхищались тем, насколько молодо девушка выглядит в 35 лет. Тогда блогерша показала свою фотографию 17-летней давности и сломала людей.
Фото: instagram.com/zhalninaa.a
Пользовательница TikTok под ником mallvina0 увлекается аниме, косплеем, танцами и делится с подписчиками соответствующим контентом. Другие девушки не раз удивлялись тому, как прекрасно выглядит mallvina0 в 35 лет. Тогда она решила показать, какой была в 18 лет.
Фото: instagram.com/zhalninaa.a
Увидев снимок из паспорта, комментаторы пришли к выводу, что mallvina0 настоящая мастерица макияжа. Другие пользователи соцсети не стали вдаваться в детали и сказали, что девушка была симпатичной раньше, и так же хорошо выглядит сейчас.
Фото: tiktok.com/@mallvina0
Кстати, недавно мы рассказывали о макияже 18 века. Почему красота в те времена была смертельно опасной – читайте здесь.