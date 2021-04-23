Прямой эфир

Девушка показала, как выглядела в 18 лет. Люди не верят, что сейчас она старше

23 апреля 2021 14:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Пользователи соцсетей восхищались тем, насколько молодо девушка выглядит в 35 лет. Тогда блогерша показала свою фотографию 17-летней давности и сломала людей. 

Девушка показала, как выглядела в 18 лет. Люди не верят, что сейчас она старше -1

Фото: instagram.com/zhalninaa.a 

Пользовательница TikTok под ником mallvina0 увлекается аниме, косплеем, танцами и делится с подписчиками соответствующим контентом. Другие девушки не раз удивлялись тому, как прекрасно выглядит mallvina0 в 35 лет. Тогда она решила показать, какой была в 18 лет. 

Девушка показала, как выглядела в 18 лет. Люди не верят, что сейчас она старше -4

Фото: instagram.com/zhalninaa.a 

Увидев снимок из паспорта, комментаторы пришли к выводу, что mallvina0 настоящая мастерица макияжа. Другие пользователи соцсети не стали вдаваться в детали и сказали, что девушка была симпатичной раньше, и так же хорошо выглядит сейчас. 

Девушка показала, как выглядела в 18 лет. Люди не верят, что сейчас она старше -7

Фото: tiktok.com/@mallvina0 

Кстати, недавно мы рассказывали о макияже 18 века. Почему красота в те времена была смертельно опасной – читайте здесь

# Красота # калейдоскоп # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Мужчина встречался с 35 девушками сразу и прокололся на мелочи. Его выдал день рождения
23 апреля 2021 13:11

Мужчина встречался с 35 девушками сразу и прокололся на мелочи. Его выдал день рождения

Женщина нашла в своих волосах хлебные крошки. Это не болезнь, а детская шалость
23 апреля 2021 10:58

Женщина нашла в своих волосах хлебные крошки. Это не болезнь, а детская шалость

Их лучше не трогать. Какие опасные растения есть в Беларуси?
23 апреля 2021 09:42

Их лучше не трогать. Какие опасные растения есть в Беларуси?