Лукашенко посещает реконструированный комплекс «Лошицкий»

В Минске нужно активно привлекать жителей к благоустройству столицы. На это Александр Лукашенко ориентировал руководство столицы во время посещения реконструированного комплекса «Лошицкий». Если вспомнить историю объекта – долгое время найти инвестора не удавалось. В 2023-м за возрождение историко-культурного комплекса взялось государство, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Винокурня, возведенная в 1896 году стала Дворцом бракосочетаний. Рядом мини-отель и ресторан. Еще одно здание будет многофункциональным. Конечно, видоизменилась и прилегающая инфраструктура. Александр Лукашенко заслушал доклад председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева о благоустройстве столицы. От дворовых территорий до зон отдыха. Отметим, теме благоустройства Президент уделяет особое внимание. Открытие реконструированного комплекса «Лошицкий» приурочили ко Дню города.