Лукашенко посещает реконструированный комплекс «Лошицкий»

В Минске нужно активно привлекать жителей к благоустройству столицы. На это Александр Лукашенко ориентировал руководство столицы во время посещения реконструированного комплекса «Лошицкий». Если вспомнить историю объекта – долгое время найти инвестора не удавалось. В 2023-м за возрождение историко-культурного комплекса взялось государство, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.