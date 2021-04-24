Парень худел по методике персонажа аниме. И результат оказался более чем достойным
Молодой человек увлекается аниме и ведёт собственный канал на YouTube. У блогера довольно разнообразный контент, однако одним из самых популярных стал ролик про похудение парня.
Парень со сложным именем Дзигокудзи Гуренмару в начале апреля окончил колледж, присоединился к миру взрослых и мечтает стать одним из самых популярных YouTube-блогеров в Японии. Стоит признать, что путь к этой цели ещё не близок, ведь обычно видео 24-летнего юноши набирают не более нескольких сотен тысяч просмотров.
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале 地獄寺紅蓮丸/じごくでらぐれんまる
Однако один из последних роликов посмотрели более двух миллионов раз. В нём Дзигокудзи рассказывает о своём похудении по методике популярного персонажа аниме «Ванпачмен» Сайтамы.
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале 地獄寺紅蓮丸/じごくでらぐれんまる
Главный герой ежедневно делает 100 отжиманий, 100 приседаний, 100 подъёмов корпуса и пробегает 10 километров. От таких чудовищных перегрузок Сайтама даже облысел.
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале 地獄寺紅蓮丸/じごくでらぐれんまる
Гуренмару не испугался возможного исчезновения волос и принялся за дело. Перед началом тренировок парень весил почти 83 кг при росте 168 см.
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале 地獄寺紅蓮丸/じごくでらぐれんまる
Через сто дней похудения Дзигокудзи «полегчал» на 15 кг. А через год общая потеря массы составила 25 кг. В общем, теперь молодой человек весит 57,5 кг.
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале 地獄寺紅蓮丸/じごくでらぐれんまる
Впрочем, некоторая разница с результатами реального Гуренмару и вымышленного Сайтамы есть. Молодой человек не получил суперсилу и не облысел.
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале 地獄寺紅蓮丸/じごくでらぐれんまる
Поскольку с первым пунктом ничего нельзя было поделать, юноша решил исправить ситуацию со вторым пунктом и сбрил волосы. Впрочем, к настоящему моменту они уже отросли.
Фото: кадр из аниме-сериала «Ванпачмен» и скриншот из видео на YouTube-канале 地獄寺紅蓮丸/じごくでらぐれんまる
Кстати, ранее мы рассказывали про парня, который весил 140 кг. За год он похудел вдвое и словно стал другим человеком – здесь подробности.