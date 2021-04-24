Парень худел по методике персонажа аниме. И результат оказался более чем достойным

Молодой человек увлекается аниме и ведёт собственный канал на YouTube. У блогера довольно разнообразный контент, однако одним из самых популярных стал ролик про похудение парня.

Парень со сложным именем Дзигокудзи Гуренмару в начале апреля окончил колледж, присоединился к миру взрослых и мечтает стать одним из самых популярных YouTube-блогеров в Японии. Стоит признать, что путь к этой цели ещё не близок, ведь обычно видео 24-летнего юноши набирают не более нескольких сотен тысяч просмотров.