Прямой эфир

Парень худел по методике персонажа аниме. И результат оказался более чем достойным

24 апреля 2021 07:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Молодой человек увлекается аниме и ведёт собственный канал на YouTube. У блогера довольно разнообразный контент, однако одним из самых популярных стал ролик про похудение парня. 

Парень со сложным именем Дзигокудзи Гуренмару в начале апреля окончил колледж, присоединился к миру взрослых и мечтает стать одним из самых популярных YouTube-блогеров в Японии. Стоит признать, что путь к этой цели ещё не близок, ведь обычно видео 24-летнего юноши набирают не более нескольких сотен тысяч просмотров. 

Парень худел по методике персонажа аниме. И результат оказался более чем достойным -1

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале 地獄寺紅蓮丸/じごくでらぐれんまる 

Однако один из последних роликов посмотрели более двух миллионов раз. В нём Дзигокудзи рассказывает о своём похудении по методике популярного персонажа аниме «Ванпачмен» Сайтамы. 

Парень худел по методике персонажа аниме. И результат оказался более чем достойным -4

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале 地獄寺紅蓮丸/じごくでらぐれんまる 

Главный герой ежедневно делает 100 отжиманий, 100 приседаний, 100 подъёмов корпуса и пробегает 10 километров. От таких чудовищных перегрузок Сайтама даже облысел. 

Парень худел по методике персонажа аниме. И результат оказался более чем достойным -7

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале 地獄寺紅蓮丸/じごくでらぐれんまる 

Гуренмару не испугался возможного исчезновения волос и принялся за дело. Перед началом тренировок парень весил почти 83 кг при росте 168 см. 

Парень худел по методике персонажа аниме. И результат оказался более чем достойным -10

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале 地獄寺紅蓮丸/じごくでらぐれんまる 

Через сто дней похудения Дзигокудзи «полегчал» на 15 кг. А через год общая потеря массы составила 25 кг. В общем, теперь молодой человек весит 57,5 кг. 

Парень худел по методике персонажа аниме. И результат оказался более чем достойным -13

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале 地獄寺紅蓮丸/じごくでらぐれんまる 

Впрочем, некоторая разница с результатами реального Гуренмару и вымышленного Сайтамы есть. Молодой человек не получил суперсилу и не облысел. 

Парень худел по методике персонажа аниме. И результат оказался более чем достойным -16

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале 地獄寺紅蓮丸/じごくでらぐれんまる 

Поскольку с первым пунктом ничего нельзя было поделать, юноша решил исправить ситуацию со вторым пунктом и сбрил волосы. Впрочем, к настоящему моменту они уже отросли. 

Парень худел по методике персонажа аниме. И результат оказался более чем достойным -19

Фото: кадр из аниме-сериала «Ванпачмен» и скриншот из видео на YouTube-канале 地獄寺紅蓮丸/じごくでらぐれんまる 

Кстати, ранее мы рассказывали про парня, который весил 140 кг. За год он похудел вдвое и словно стал другим человеком – здесь подробности.

# Фитнес # калейдоскоп # Дзигокудзи Гуренмару # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Утята услышали «кря» мамы и поспешили на зов. Но возле ливнёвки их ждала полиция
24 апреля 2021 06:58

Утята услышали «кря» мамы и поспешили на зов. Но возле ливнёвки их ждала полиция

Девушка показала, как выглядела в 18 лет. Люди не верят, что сейчас она старше
23 апреля 2021 14:51

Девушка показала, как выглядела в 18 лет. Люди не верят, что сейчас она старше

Мужчина встречался с 35 девушками сразу и прокололся на мелочи. Его выдал день рождения
23 апреля 2021 13:11

Мужчина встречался с 35 девушками сразу и прокололся на мелочи. Его выдал день рождения