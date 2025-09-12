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В Беларуси стартовало совместное стратегическое учение «Запад-2025»

12 сентября 2025 07:31
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Началось совместное стратегическое учение Вооруженных Сил Беларуси и России. На нашей территории задействованы полигоны, расположенные в глубине страны или в ее восточных регионах. Как не раз подчеркивал Президент Беларуси, учения носят оборонительный характер. При их проведении демонстрируется полная открытость, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси стартовало совместное стратегическое учение «Запад-2025»-2

Цель маневров – отработка совместных действий белорусских и российских войск в рамках обеспечения военной безопасности Союзного государства и готовности к отражению возможной агрессии. «Запад-2025» – это плановое мероприятие, которому предшествовала серьезная подготовка. Ключевые аспекты, на которых сосредоточено учение: совершенствование навыков командования и штабов в управлении войсками при отражении агрессии, повышение уровня взаимодействия между органами управления и полевой выучки военнослужащих, а также отработка совместных действий по нейтрализации угроз и стабилизации обстановки на границах Союзного государства.

# Военные учения # Беларусь-Россия # Союзное государство # Россия

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