Кошка забралась на подиум во время модного показа и продефилировала

Новости Турции. В Стамбуле кошка стала главной звездой модного показа. Животное забралось на подиум прямо во время дефиле и приковала к себе все внимание. Видео с кошкой-моделью было опубликовано в Instagram.

Скриншот из видео со страницы instagram.com/hknylcn

Сперва кошка села на подиум, вылизала лапы, а затем попыталась поймать модель, которая прошла мимо. После этого кошка решила, что она тоже может стать звездой показа, прошла до конца подиума и села.

Скриншот из видео со страницы instagram.com/hknylcn

Зрители в зале улыбались и снимали происходящее на видео.

Скриншот из видео со страницы instagram.com/hknylcn