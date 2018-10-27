Кошка забралась на подиум во время модного показа и продефилировала

Новости Турции. В Стамбуле кошка стала главной звездой модного показа.
Животное забралось на подиум прямо во время дефиле и приковала к себе все внимание. Видео с кошкой-моделью было опубликовано в Instagram.
Новости Турции. В Стамбуле кошка стала главной звездой модного показа.
Животное забралось на подиум прямо во время дефиле и приковала к себе все внимание. Видео с кошкой-моделью было опубликовано в Instagram.
Скриншот из видео со страницы instagram.com/hknylcn
Сперва кошка села на подиум, вылизала лапы, а затем попыталась поймать модель, которая прошла мимо. После этого кошка решила, что она тоже может стать звездой показа, прошла до конца подиума и села.
Скриншот из видео со страницы instagram.com/hknylcn
Зрители в зале улыбались и снимали происходящее на видео.
Скриншот из видео со страницы instagram.com/hknylcn
Никто не стал прогонять животное с подиума.
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