Прямой эфир

Кошка забралась на подиум во время модного показа и продефилировала

27 октября 2018 15:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Турции. В Стамбуле кошка стала главной звездой модного показа.

Животное забралось на подиум прямо во время дефиле и приковала к себе все внимание. Видео с кошкой-моделью было опубликовано в Instagram.

Кошка забралась на подиум во время модного показа и продефилировала-1

Скриншот из видео со страницы instagram.com/hknylcn

Сперва кошка села на подиум, вылизала лапы, а затем попыталась поймать модель, которая прошла мимо. После этого кошка решила, что она тоже может стать звездой показа, прошла до конца подиума и села.

Кошка забралась на подиум во время модного показа и продефилировала-4

Скриншот из видео со страницы instagram.com/hknylcn

Зрители в зале улыбались и снимали происходящее на видео.

Кошка забралась на подиум во время модного показа и продефилировала-7

Скриншот из видео со страницы instagram.com/hknylcn

Никто не стал прогонять животное с подиума.

В США живёт единственный пёс, который умеет кататься на коньках (смотрите здесь).

# Домашние животные # калейдоскоп # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Со времён КВН. Как изменились участницы шоу Comedy Woman
27 октября 2018 13:57

Со времён КВН. Как изменились участницы шоу Comedy Woman

Узнали бы? Полина Гагарина кардинально сменила имидж и стала брюнеткой
27 октября 2018 11:22

Узнали бы? Полина Гагарина кардинально сменила имидж и стала брюнеткой

Финалистка конкурса красоты упала в обморок после своей победы
27 октября 2018 08:38

Финалистка конкурса красоты упала в обморок после своей победы