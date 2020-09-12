Домашний хищник. Посмотрите, как кошки готовятся к нападению
Кошки умеют приспосабливаться к разным условиям и являются отличными охотниками. Наверное, вы замечали. Что эти животные умеют хорошо прятаться и тихо подкрадываться. Если у котенка достаточно игрушек и пространства, то он начинает учиться охотиться. Они нападают на еду, комнатные растения и даже на ноги хозяев. Посмотрите, как выглядят эти животные, когда готовятся к нападению.
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Кошки – достаточно самостоятельные животные, они без труда находят себе развлечения даже тогда, когда нет никого дома. Вот что питомцы делают в одиночестве – здесь подробнее.