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Домашний хищник. Посмотрите, как кошки готовятся к нападению

12 сентября 2020 11:55
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Кошки умеют приспосабливаться к разным условиям и являются отличными охотниками. Наверное, вы замечали. Что эти животные умеют хорошо прятаться и тихо подкрадываться. Если у котенка достаточно игрушек и пространства, то он начинает учиться охотиться. Они нападают на еду, комнатные растения и даже на ноги хозяев. Посмотрите, как выглядят эти животные, когда готовятся к нападению.

Домашний хищник. Посмотрите, как кошки готовятся к нападению-1

Фото: reddit.com/user/christoscamaro

Домашний хищник. Посмотрите, как кошки готовятся к нападению-3

Фото: reddit.com/user/judenotjudas

Домашний хищник. Посмотрите, как кошки готовятся к нападению-5

Фото: reddit.com/user/mgweatherman08

Домашний хищник. Посмотрите, как кошки готовятся к нападению-7

Фото: instagram.com/cobythecat

Домашний хищник. Посмотрите, как кошки готовятся к нападению-9

Фото: reddit.com/user/ik3gdvip

Домашний хищник. Посмотрите, как кошки готовятся к нападению-11

Фото: reddit.com/user/Tutuzilla

Домашний хищник. Посмотрите, как кошки готовятся к нападению-13

Фото: reddit.com/user/AxMAY_

Домашний хищник. Посмотрите, как кошки готовятся к нападению-15

Фото: reddit.com/user/mmmmpork

Домашний хищник. Посмотрите, как кошки готовятся к нападению-17

Фото: reddit.com/user/PicklewrapYT

Кошки – достаточно самостоятельные животные, они без труда находят себе развлечения даже тогда, когда нет никого дома. Вот что питомцы делают в одиночестве – здесь подробнее.

# Коты и кошки # калейдоскоп

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