Домашний хищник. Посмотрите, как кошки готовятся к нападению

Кошки умеют приспосабливаться к разным условиям и являются отличными охотниками. Наверное, вы замечали. Что эти животные умеют хорошо прятаться и тихо подкрадываться. Если у котенка достаточно игрушек и пространства, то он начинает учиться охотиться. Они нападают на еду, комнатные растения и даже на ноги хозяев. Посмотрите, как выглядят эти животные, когда готовятся к нападению.