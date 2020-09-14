Неумело, но смешно. Вот как курьеры пытаются спрятать посылки от посторонних глаз

Наверное, почти все люди не любят, когда с ними случается что-то плохое. И не имеет значения, что это: случайное попадание под птичий залп, падение на землю из-за скользкого льда, потеря любимой кружки и так далее.

Однако нельзя не признать, что именно вот такие жизненные неурядицы могут превратиться в смешные истории. И один из поводов для обсуждения – это служба доставки посылок. Сейчас всё сделано очень удобно. Например, можно следить, как скоро будет доставлена покупка.

Впрочем, забавные случаи всё равно происходят. Иногда сотрудники служб доставки хотят проявить заботу о покупателе и прячут посылки, чтобы их никто не украл до прихода законного владельца. Но получается это у них не очень хорошо.

Жительница шотландского города Эр Даниэль Макферсон рассказала на своей странице в Twitter, как её посылку пытались спрятать от посторонних глаз. Женщина продемонстрировала фото, на котором коробка слегка присыпана гравием.