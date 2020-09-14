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Неумело, но смешно. Вот как курьеры пытаются спрятать посылки от посторонних глаз

14 сентября 2020 11:55
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Наверное, почти все люди не любят, когда с ними случается что-то плохое. И не имеет значения, что это: случайное попадание под птичий залп, падение на землю из-за скользкого льда, потеря любимой кружки и так далее.

Однако нельзя не признать, что именно вот такие жизненные неурядицы могут превратиться в смешные истории. И один из поводов для обсуждения – это служба доставки посылок. Сейчас всё сделано очень удобно. Например, можно следить, как скоро будет доставлена покупка.

Впрочем, забавные случаи всё равно происходят. Иногда сотрудники служб доставки хотят проявить заботу о покупателе и прячут посылки, чтобы их никто не украл до прихода законного владельца. Но получается это у них не очень хорошо.

Жительница шотландского города Эр Даниэль Макферсон рассказала на своей странице в Twitter, как её посылку пытались спрятать от посторонних глаз. Женщина продемонстрировала фото, на котором коробка слегка присыпана гравием.

Неумело, но смешно. Вот как курьеры пытаются спрятать посылки от посторонних глаз -1

Фото: twitter.com/__danielleeex

Другие пользователи соцсети не смогли пройти мимо и показали, как были спрятаны их посылки.

Неумело, но смешно. Вот как курьеры пытаются спрятать посылки от посторонних глаз -4

Фото: twitter.com/stevecourage

Неумело, но смешно. Вот как курьеры пытаются спрятать посылки от посторонних глаз -6

Фото: twitter.com/aj_journeyman

Неумело, но смешно. Вот как курьеры пытаются спрятать посылки от посторонних глаз -8

Фото: twitter.com/HNLL_1

Кстати, пару месяцев назад мы рассказывали о женщине, которая сама просила сотрудников службы доставки спрятать её посылку. Результат получился примерно такой же – здесь подробнее.

# Курьезы # калейдоскоп # Фотофакт

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