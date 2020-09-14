Подумали, что в доме призраки. Девушка показала оригинальный способ отпугивать незваных гостей

Девушка показала видео, которое ей прислала мама. Люди посмотрели ролик и решили, что в доме обитают призраки. Но всё оказалось намного прозаичнее.

Пользовательница TikTok под ником Rebecca опубликовала на своей страничке видео, которое ей прислала мама. На нём женщина изучает заброшенный дом. В нём, по словам мамы Rebecca, уже давно не живут люди, зато там можно встретить привидений.