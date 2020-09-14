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Подумали, что в доме призраки. Девушка показала оригинальный способ отпугивать незваных гостей

14 сентября 2020 12:47
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Девушка показала видео, которое ей прислала мама. Люди посмотрели ролик и решили, что в доме обитают призраки. Но всё оказалось намного прозаичнее.

Пользовательница TikTok под ником Rebecca опубликовала на своей страничке видео, которое ей прислала мама. На нём женщина изучает заброшенный дом. В нём, по словам мамы Rebecca, уже давно не живут люди, зато там можно встретить привидений.

Подумали, что в доме призраки. Девушка показала оригинальный способ отпугивать незваных гостей-1

Фото: tiktok.com / rebabeba 

Сама женщина ничего не заметила, а вот другие пользователи TikTok и Rebecca обратили внимание на странный детский силуэт, который виднелся из окна. Комментаторы заявили, что смотреть такие видео вредно перед сном, ведь могут присниться кошмары.

Подумали, что в доме призраки. Девушка показала оригинальный способ отпугивать незваных гостей-4

Фото: tiktok.com / rebabeba 

Подумали, что в доме призраки. Девушка показала оригинальный способ отпугивать незваных гостей-6

Фото: tiktok.com / rebabeba 

Чтобы спасти тех, кто уже посмотрел этот ролик, от новых фобий, Rebecca отважилась сама съездить к этому дому и изучить силуэт в окне повнимательнее. И в итоге она не смогла сдержать смех.

Подумали, что в доме призраки. Девушка показала оригинальный способ отпугивать незваных гостей-9

Фото: tiktok.com / rebabeba 

«Окей, я очень извиняюсь, что заставила вас ждать. Я очень-очень надеюсь, что никто не позвонил в полицию. Потому что, как видите, это голова манекена!» – пояснила девушка.

Подумали, что в доме призраки. Девушка показала оригинальный способ отпугивать незваных гостей-12

Фото: tiktok.com / rebabeba 

И хотя основная причина для страха исчезла, те, кто боится человекоподобных творений вроде кукол и манекенов, отметили, что так ещё хуже.

Кстати, недавно мы рассказывали об игрушках, которые действительно могут испугать, особенно в темноте. Посмотрите, как они выглядят, и вы всё поймёте (здесь подробнее).

# Необычное # калейдоскоп # Видеофакт

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