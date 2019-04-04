«Здесь мы объявляем праздник каждый день». Площадки в Верхнем городе во время II Европейских игр будут работать без выходных

Хотелось бы, чтобы иностранцы, приехав первый раз в Минск, снова вернулись. Какие будут использоваться для этого «туристические уловки», узнали у заместителя председателя Мингорисполкома в программе «Большой город».

Артём Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома:

Нельзя не упомянуть наших три основных фан-зоны, которые будут работать. Там люди смогут спокойно провести своё продолжительное время не только в рамках работы общепита, там условно до 12 часов, они будут работать достаточно долго, но и все объекты, которые наш город в ближайшее время уже подготовил для туриста в целом, не связано с конкретно Европейскими играми.

Одна из таких ещё привлекательных зон – это будет, конечно, Верхний город. Если традиционно у нас Верхний город работает только по выходным дням, то здесь мы объявляем праздник каждый день.

Это будут и концертные программы, и выставки, и ремесленники, и открыты всевозможные музеи, расположенные на этой территории. И мы об этом сейчас говорим нашим субъектам хозяйствования, чтобы была заранее проработка, потому что в каждом случае будет какой-то нюанс в связи с тем, что будет работать постоянно, без выходных. Все возможные выставки, в том числе и тематические, это всё ждет наших гостей и наших минчан.