Бодибилдинг – удел «брутальных» мужчин? Белорусские женщины-бодибилдеры о женственности и красивой форме

Первые женские соревнования по бодибилдингу или, как его ещё называют, культуризму, – начались в 1960-х, а в 80-х стартовал самый престижный конкурс в «железном спорте» – «Мисс Олимпия». Одни, листая страницы самых популярных передовиц с ужасом смотрели на фото чересчур спортивных женщин, другие восхищались и мечтали хоть немного быть похожими на одну из них.

Её путь в спорт начался с обычной фразы бармена о том, что она девушка пышных форм, но даже тогда никто и подумать не мог, что опрометчивая фраза абсолютно стороннего человека приведет Викторию Свит в занятие бодибилдингом, причем всерьёз и надолго.

Достичь такой спортивной формы – дело не из легких. Не легче слышать и мнение окружающих. При том, что они – вовсе не лестные.

Имя белорусской спортсменки Ольги Луниной хорошо известно поклонникам бодибилдинга. Она – мастер спорта по пауэрлифтингу и многократный призер и финалист чемпионатов по бодифитнесу.

Порой, подготовка к таким соревнованиям требует соблюдения определенного режима питания, отдыха и моральных сил, которых, порой, очень не хватает. Ольга признаётся, что важно ещё не перейти в этом, казалось бы, не женском виде спорта ту самую тонкую грань между красивым и отталкивающим.

И кстати, наверняка многие и не знают, что бодифитнес – разновидность бодибилдинга, где все внимание уделяется пропорциональному и гармоничному развитию тела.

Кто-то скажет, что бодибилдинг – удел брутальных мужчин, хрупкой женщине там делать просто нечего. Однако никто не отменял того, что представительница слабого пола должна быть в хорошей форме. Здесь просто важно «не переборщить».