II Европейские игры. Показываем VIP-ложи и зал для журналистов на стадионе «Динамо»

Кто будет размещаться в VIP-ложе и на стадионе «Динамо», узнали у заместителя председателя Мингорисполкома в программе «Большой город».

Артём Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома:

VIP-ложи для этого и предназначены, с повышенным комфортом для того, чтобы зрители не просто могли посмотреть матч, но и хорошо провести время. Что касаемо ближе к Европейским играм, то, конечно, на VIP-ложе делается ставка в основном по приглашению тех гостей, которых мы хотим здесь видеть совместно с Дирекцией II Европейских игр. Приглашение европейской семьи олимпийских стран, участников наших Европейских игр – это прерогатива дирекции, но не исключает приглашение и тех наших городов-побратимов, которые тоже захотят приехать, естественно, мы им создадим определённые комфортные условия.