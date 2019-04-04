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II Европейские игры. Показываем VIP-ложи и зал для журналистов на стадионе «Динамо»

04 апреля 2019 09:42
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Кто будет размещаться в VIP-ложе и на стадионе «Динамо», узнали у заместителя председателя Мингорисполкома в программе «Большой город».

Артём Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома:
VIP-ложи для этого и предназначены, с повышенным комфортом для того, чтобы зрители не просто могли посмотреть матч, но и хорошо провести время. Что касаемо ближе к Европейским играм, то, конечно, на VIP-ложе делается ставка в основном по приглашению тех гостей, которых мы хотим здесь видеть совместно с Дирекцией II Европейских игр. Приглашение европейской семьи олимпийских стран, участников наших Европейских игр это прерогатива дирекции, но не исключает приглашение и тех наших городов-побратимов, которые тоже захотят приехать, естественно, мы им создадим определённые комфортные условия.

II Европейские игры. Показываем VIP-ложи и зал для журналистов на стадионе «Динамо»-1

Что касается журналистов, то надо отметить, что национальный стадион будет своеобразной «Меккой» для журналистов на протяжении всех 15 дней, это и до заезда, и после закрытия. Дело в том, что здесь будет оборудовано порядка 200 рабочих мест для журналистов с самыми современными условиями труда и с Wi-Fi.

II Европейские игры. Показываем VIP-ложи и зал для журналистов на стадионе «Динамо»-4

Что касается, в принципе, работы освещения Европейских игр, то помимо стадиона «Динамо» есть ещё и вещательный центр, который будет оборудован на базе нашего футбольного манежа. Там будут размещаться уже все трансляционные компании.

II Европейские игры. Показываем VIP-ложи и зал для журналистов на стадионе «Динамо»-7

# Европейские игры # калейдоскоп # Артем Цуран # Фотофакт # Игры

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