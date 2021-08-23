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На Шри-Ланке планируют выдавать слонам биометрические удостоверения личности

23 августа 2021 09:06
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Новости Шри-Ланки. На Шри-Ланке запретят пьяным управлять слонами. Таково требование нового закона о защите животных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Шри-Ланке планируют выдавать слонам биометрические удостоверения личности-1

Более того, в стране планируют выдавать слонам их собственные биометрические удостоверения личности. И теперь у них будет больше прав и свобод. Например, право на обязательную ежедневную двухчасовую ванну.

На Шри-Ланке планируют выдавать слонам биометрические удостоверения личности-4

Слонят больше нельзя использовать для работы, в том числе на культурных конкурсах. Еще их нельзя будет разлучать со своими матерями.

# Животные # Фотофакт

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