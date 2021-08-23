На Шри-Ланке планируют выдавать слонам биометрические удостоверения личности

Новости Шри-Ланки. На Шри-Ланке запретят пьяным управлять слонами. Таково требование нового закона о защите животных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более того, в стране планируют выдавать слонам их собственные биометрические удостоверения личности. И теперь у них будет больше прав и свобод. Например, право на обязательную ежедневную двухчасовую ванну.