Почему Елена Темникова отказалась представить Россию на «Евровидении-2017»?

Новости России. В конце января в социальных сетях появилась информация, что Елена Темникова одна из основных кандидатур, которые могут представить Россию на «Евровидении-2017». Эта идея была подхвачена многими СМИ и знаменитостями. Например, Ольга Бузова на своей странице в Instagram выложила фото Елены и спросила у подписчиков, хотели ли бы они, чтобы Темникова поехала на конкурс. Многие ответили положительно и сказали, что Темникова тот самый человек, который должен представить страну на песенном конкурсе.

Фото: buzova86

Елена Темникова в конце прошлой недели обозначила свою позицию по конкурсу. По ее словам, в этом году она не планирует ехать на «Евровидение», потому что ей придется отказаться от своих творческих планов, которые были намечены на целый год вперед. А пока артистка на это пойти не готова. Темникова поблагодарила всех, кто ее поддерживал и пожелала удачи тому, кто будет представителем от России.



Фото: lenatemnikovaofficial

Елена Темникова, певица:

Безусловно, я могу выступить в этом году - собрать команду, подготовить песню. Но это означает для меня – отказаться от всех своих планов. И подвести свою команду, с которыми мы еще в конце прошлого года распланировали каждый шаг. Я сейчас с головой в своих собственных проектах – на российском и международных рынках, первого сольного тура (а это 16 городов, большая ответственность), работой над новыми песнями. Так же в планах – выпуск танцевального альбома, акустического альбома, проведения теперь уже ежегодного живого концерта на высоте 2 км 320 метров на Розе Хутор и других проектов, о которых вы скоро узнаете.



Фото: lenatemnikovaofficial

Напомним, Елена Темникова уже представляла Россию на конкурсе «Евровидение» в составе группы Serebro в 2007 году. На тот момент это было одно из самых удачных выступлений страны на песенном форуме – группа заняла третье место. Продюсером коллектива был Максим Фадеев. Эта была первая песня девушек, которая так и называлась «Song №1». Многие были возмущены, что на престижный конкурс поедет молодая и никому не известная группа.



SEREBRO на «Евровидении-2007». Фото: Reuters

Перед конкурсом девушки признавались, что секрет группы в том, что они на сцене всегда кайфуют. Они не переживали, что почти не имели опыта выступления перед большим залом. Им было не принципиально, сколько людей за ними наблюдает – сто или тысяча, все равно нужно дарить всю свою энергетику аудитории.



Скриншот из клипа «Я тебя не отдам»

Свою творческую карьеру Елена Темникова начала с очень популярного реалити-шоу «Фабрика звезд-2», где заняла третье место. Через 15 лет после окончания проекта в интервью популярному ток-шоу, Елена рассказала, что ей приятно вспоминать то, что было. «Я приехала на фабрику абсолютно «нецелованной» и когда мне придумывали этот образ девушки-вамп, мне было сложно».



Скриншот из клипа «Дыши»

Один из «фабрикантов» Алексей Семенов стал на проекте проявлять симпатию к певице. Он был старше ее на 10 лет. Первое время Елена не отвечала взаимностью. Но к финалу фабрики Темникова все же приняла ухаживания Алексея и через некоторое время после «Фабрики звезд» они поженились. По словам певицы, Семенов практически заставил ее выйти за себя замуж. После 6 лет брака они расстались: Алексей уехал работать в Киев, а Темникова строила свою карьеру. «Именно эта свадьба стала для меня переломным моментом: я поняла, что несвободна рядом с Семеновым, что мне с ним душно. Что любви нет».



С Алексеем Семеновым. Фото: life-star.ru

В составе группы SEREBRO Елена пела с 2007 по 2014 год. В мае 2014 покинула группу из-за проблем со здоровьем. Девушка заявила, что все равно в декабре у нее закончился бы контракт с продюсерским центром Максима Фадеева. За досрочное расторжение контракта певица выплатила неустойку.

Фото: lenatemnikovaofficial

Продюсер в начале 2015 года заявил, что «певица его просто кинула» за полгода до того, как действительно должна была уйти. Елена Темникова ответила на слова Фадеева тем, что «могла бы не выплачивать ничего, НИ КОПЕЙКИ, с радостью отработать шесть месяцев и петь-танцевать, было бы здоровье. Или без здоровья, по форс-мажору — начать судиться, что было не нужно никому. Но это как раз и был бы "кидок", выражаясь словами Максима Фадеева. И я собрала своих адвокатов и попросила пойти и договориться о сумме. Что и было сделано».

Фото: lenatemnikovaofficial

С 2014 года певица занимается своей сольной карьерой. За 2016 год у нее около миллиона ротаций, 5 новых клипов, которые набирают миллионы просмотров.

Фото: lenatemnikovaofficial

В 2014 году Елена Темникова познакомилась со своим будущим мужем – Дмитрием Сергеевым. Елена Темникова, певица:

С Димой мы встретились в олимпийском Сочи, куда я прилетела тогда еще в составе группы Serebro выступать. А Дима отправился в Сочи для того, чтобы познакомиться со мной. Позже он рассказал мне, что однажды был в Москве по делам – Дима до этого много работал за границей – и по телевизору увидел меня в клипе «Мало тебя». «Я просто утонул в твоих глазах», – сказал мне Дима.

С дочкой. Фото: lenatemnikovaofficial

В марте 2015 года артистка стала мамой – у нее родилась дочь Александра. «Когда дочка только родилась, наш педиатр сразу заметила, что редко наблюдает такую тесную связь мамы и ребенка. Я знаю наперед, когда у нее вылезет зуб, – мне за день это снится».