«NAVIBAND» в День святого Валентина презентовали новый альбом «Иллюминация»

14 февраля в клубе «Re:Public» прошла презентация нового альбома «Иллюминация» группы «NAVIBAND» , которая в этом году представит Беларусь на конкурсе «Евровидение-2017» . Релиз состоялся 20 января 2017 года. 8 композиций («Красочным», «Зима», «Гісторыя майго жыцця», «Хуткімі думкамі», «Не пакідай», «Бяжы», «Колыбельная», «Стоп-кадр») готовились в течении 2016—2017 годов. В альбом вошла песня, которую уже в мае услышит вся Европа.

Группа «NAVIBAND», в состав которой входят Артём Лукьяненко, Ксения Жук, Владислав Чещевик, Александр Тобольский, Владимир Бегер, уже участвовали в национальном отборе на «Евровидение». В 2016 году их песня заняла лишь 4 место. В 2017 группа уже успела получить премию «Лира» за лучшую песню на белорусском языке.

Перед концертом поклонники подарили Артему и Ксюше кукол, похожих на солистов группы. Ребята обещали, что теперь игрушки будут брать с собой на концерты.

Помимо песен из альбома «NAVIBAND» исполнили белорусскую песню «Ой, речанька, рэчанька». Зрители, щелкая пальцами, имитировали падение капель дождя. Под такой необычный аккомпанемент солисты начали кавер-версию. Песню, с которой группа выступала на отборе «Евровидения» в 2016 «Гэта зямля», подпевал весь зал.

В ходе концерта ребята поделились трогательной историей. Недавно они познакомились с поклонницей в день ее девичника. 14 февраля состоялась роспись пары. Анна и Александр в день своей свадьбы находились на концерт группы.

«NAVIBAND» в этот раз не стала нарушать традицию делать фото во время концерта. «Вы все в этом маленьком кусочке», - сказала Ксения Жук, держа фото, сделанное на Polaroid.

Зрители оценили не только вокальный, но и танцевальный талант музыкантов: Ксения и гитарист Александр устроили мини-батл.

В этом году всех, кто не попал на концерт, ждал приятный сюрприз — двухчасовой концерт транслировался в режиме реального времени. Зрители оставляли комментарии и благодарили за возможность провести вечер в День Святого Валентина в такой приятной компании.

An Za

Такой теплый и «домашний концерт»! Невероятно! Нави, как никто другой, передают белорусский во всей его красе. Исключительно хорошо!

Anton

Супер! 12 баллов от Осло.

Bird Space

Гэта было цудоўна! Яны такія адкрытыя!﻿