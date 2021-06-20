Коллега Хью Джекмана рассказала о трудностях, которые перенёс актёр во время съёмок в «Людях Х»

Актриса Анна Пэкуин стала гостьей The Jess Cagle Show и вспомнила, как непросто приходилось Хью Джекману во время съёмок в кинокартине «Люди Х». Сама Пэкуин играла роль Шельмы – девушки, которая невольно отбирала жизненную силу у людей и в первой части фильма постоянно находилась на попечении Логана. Большая часть сцен Анны была с участием Хью, игравшим Росомаху, поэтому она очень ясно видела все трудности, с которыми сталкивался Джекман.

Фото: кадр из фильма «Люди Х»

Как сообщает The Hollywood Reporter, Пэкуин тревожило, что роль её коллеги настолько сложная. По словам актрисы, Хью приходилось сниматься при морозе в минус 40 градусов. Были и сцены, где Джекмана бросали со здания.

Фото: instagram.com/_annapaquin

Ещё Анне запомнилось, как она помогала коллеге доставать у него изо рта сигару. Сам исполнитель роли Логана не мог справиться с этой задачей, если был с надетыми когтями своего персонажа.

Фото: instagram.com/thehughjackman