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Хозяева примеряют на своих собак парики. И вот что из этого выходит

20 июня 2021 10:57
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Собаки с давних времён считаются лучшими друзьями людей. Много тысячелетий назад четверолапые создания помогали в охоте, служили охранниками и даже тягали сани. Но жизнь меняется. 

Хотя некоторые собаки всё ещё служат, например, в погранвойсках или играют роль поводырей, большинство из них теперь просто комнатные пёсики. И их главная задача – радовать своего человека. 

Недавно появился очередной смешной тренд. Хозяева четверолапых примеряют на своих питомцев парики. Местами получается очень искусственно, а иногда выглядит и вполне естественно. Посмотрите сами. 

Хозяева примеряют на своих собак парики. И вот что из этого выходит-1

Фото: instagram.com/shellyguberek 

Хозяева примеряют на своих собак парики. И вот что из этого выходит-3

Фото: instagram.com/elegant_pet1 

Хозяева примеряют на своих собак парики. И вот что из этого выходит-5

Фото: instagram.com/mydogstink 

Хозяева примеряют на своих собак парики. И вот что из этого выходит-7

Фото: instagram.com/elegant_pet1 

Хозяева примеряют на своих собак парики. И вот что из этого выходит-9

Фото: instagram.com/eywa_dagon 

Хозяева примеряют на своих собак парики. И вот что из этого выходит-11

Фото: instagram.com/elegant_pet1 

Хозяева примеряют на своих собак парики. И вот что из этого выходит-13

Фото: instagram.com/doggirl777 

Хозяева примеряют на своих собак парики. И вот что из этого выходит-15

Фото: instagram.com/howl.party 

Хозяева примеряют на своих собак парики. И вот что из этого выходит-17

Фото: instagram.com/punska.mari 

Кстати, ранее мы рассказывали о куда более травматическом опыте в жизни домашних питомцев. После визита к грумеру эти собаки изменились до неузнаваемости (здесь подробнее). 

# Домашние животные # калейдоскоп # Фотофакт

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