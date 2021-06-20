Хозяева примеряют на своих собак парики. И вот что из этого выходит

Собаки с давних времён считаются лучшими друзьями людей. Много тысячелетий назад четверолапые создания помогали в охоте, служили охранниками и даже тягали сани. Но жизнь меняется.

Хотя некоторые собаки всё ещё служат, например, в погранвойсках или играют роль поводырей, большинство из них теперь просто комнатные пёсики. И их главная задача – радовать своего человека.

Недавно появился очередной смешной тренд. Хозяева четверолапых примеряют на своих питомцев парики. Местами получается очень искусственно, а иногда выглядит и вполне естественно. Посмотрите сами.