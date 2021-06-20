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Девушке не в чем было идти на выпускной. Ситуацию спас бойфренд с золотыми руками

20 июня 2021 10:05
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Как известно, друг познаётся в беде. И насколько человеку повезло с парнем или девушкой – тоже становится ясно не сразу. 

Пользовательница Twitter под ником Gnat благополучно сдала экзамены, защитила исследовательскую работу и поступила в аспирантуру. Только вот ещё нужно было сходить на университетский выпускной, а у девушки не было подходящего платья. 

Девушке не в чем было идти на выпускной. Ситуацию спас бойфренд с золотыми руками-1

Фото: twitter.com/9eena

Девушке не в чем было идти на выпускной. Ситуацию спас бойфренд с золотыми руками-3

Фото: twitter.com/9eena

Когда Gnat рассказала об этой беде своему парню, тот явно подумал что-то вроде: «ни слова больше» или «подержи мой чай». Потому что уже очень скоро молодой человек набросал модель платья на бумаге, а затем занялся выкройками. 

Девушке не в чем было идти на выпускной. Ситуацию спас бойфренд с золотыми руками-6

Фото: twitter.com/9eena

Девушке не в чем было идти на выпускной. Ситуацию спас бойфренд с золотыми руками-8

Фото: twitter.com/9eena

Девушка не уточняет, сколько времени потребовалось на изготовление наряда, но он был сделан именно по фигуре Gnat и сел идеально. Когда всё было готово, счастливая обладательница уникального платья похвасталась им в соцсетях. Пользователи были впечатлены не только качеством изделия, но и поступком парня. 

Девушке не в чем было идти на выпускной. Ситуацию спас бойфренд с золотыми руками-11

Фото: twitter.com/9eena

Девушке не в чем было идти на выпускной. Ситуацию спас бойфренд с золотыми руками-13

Фото: twitter.com/9eena

Кстати, ранее мы рассказывали о девушке, парень которой не смог прийти на её выпускной. Сопровождать выпускницу взялся младший брат молодого человека – здесь подробнее

# Одежда # калейдоскоп # Фотофакт

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