Девушке не в чем было идти на выпускной. Ситуацию спас бойфренд с золотыми руками
Как известно, друг познаётся в беде. И насколько человеку повезло с парнем или девушкой – тоже становится ясно не сразу.
Пользовательница Twitter под ником Gnat благополучно сдала экзамены, защитила исследовательскую работу и поступила в аспирантуру. Только вот ещё нужно было сходить на университетский выпускной, а у девушки не было подходящего платья.
Когда Gnat рассказала об этой беде своему парню, тот явно подумал что-то вроде: «ни слова больше» или «подержи мой чай». Потому что уже очень скоро молодой человек набросал модель платья на бумаге, а затем занялся выкройками.
Девушка не уточняет, сколько времени потребовалось на изготовление наряда, но он был сделан именно по фигуре Gnat и сел идеально. Когда всё было готово, счастливая обладательница уникального платья похвасталась им в соцсетях. Пользователи были впечатлены не только качеством изделия, но и поступком парня.
Кстати, ранее мы рассказывали о девушке, парень которой не смог прийти на её выпускной. Сопровождать выпускницу взялся младший брат молодого человека – здесь подробнее.