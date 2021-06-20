Девушке не в чем было идти на выпускной. Ситуацию спас бойфренд с золотыми руками

Как известно, друг познаётся в беде. И насколько человеку повезло с парнем или девушкой – тоже становится ясно не сразу.

Пользовательница Twitter под ником Gnat благополучно сдала экзамены, защитила исследовательскую работу и поступила в аспирантуру. Только вот ещё нужно было сходить на университетский выпускной, а у девушки не было подходящего платья.