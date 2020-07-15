Будет трудно сдержать слёзы. Мужчина вернулся на пожарище и нашёл своего кота

Как сообщается на Reddit, американец хотел узнать, что осталась от его дома. Мужчина снимал видео и показывал вещи, которые уцелели, но пришли в негодность. В какой-то момент ролик прервался, а затем в кадре появился кот.

Мужчина пришёл на пепелище, чтобы посмотреть на руины своего дома. Однако парня ждал приятный сюрприз.

Автор ролика со слезами на глазах объяснил, что у них в семье есть кот. Все думали, что животное погибло на пожаре, но питомец по кличке Майк выжил. Теперь он вновь вернётся к своей семье, пусть уже и в другом доме.

Пользователи Reddit порадовались, что хоть дом был уничтожен пожаром, ещё не всё потеряно. А несколько особенно чувствительных комментаторов признались, что им было трудно сдержать слёзы.

Стоит упомянуть, что пожар случился ещё в ноябре 2018 года. Сейчас у семьи новый дом, а Майк чувствует себя отлично.