Будет трудно сдержать слёзы. Мужчина вернулся на пожарище и нашёл своего кота
Мужчина пришёл на пепелище, чтобы посмотреть на руины своего дома. Однако парня ждал приятный сюрприз.
Как сообщается на Reddit, американец хотел узнать, что осталась от его дома. Мужчина снимал видео и показывал вещи, которые уцелели, но пришли в негодность. В какой-то момент ролик прервался, а затем в кадре появился кот.
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале hamishpatterson high frequency tribe
Автор ролика со слезами на глазах объяснил, что у них в семье есть кот. Все думали, что животное погибло на пожаре, но питомец по кличке Майк выжил. Теперь он вновь вернётся к своей семье, пусть уже и в другом доме.
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале hamishpatterson high frequency tribe
Пользователи Reddit порадовались, что хоть дом был уничтожен пожаром, ещё не всё потеряно. А несколько особенно чувствительных комментаторов признались, что им было трудно сдержать слёзы.
Стоит упомянуть, что пожар случился ещё в ноябре 2018 года. Сейчас у семьи новый дом, а Майк чувствует себя отлично.
Фото: instagram.com/malibuillusion
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