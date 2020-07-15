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Будет трудно сдержать слёзы. Мужчина вернулся на пожарище и нашёл своего кота

15 июля 2020 13:02
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Мужчина пришёл на пепелище, чтобы посмотреть на руины своего дома. Однако парня ждал приятный сюрприз.

Как сообщается на Reddit, американец хотел узнать, что осталась от его дома. Мужчина снимал видео и показывал вещи, которые уцелели, но пришли в негодность. В какой-то момент ролик прервался, а затем в кадре появился кот.

Будет трудно сдержать слёзы. Мужчина вернулся на пожарище и нашёл своего кота -1

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале hamishpatterson high frequency tribe 

Автор ролика со слезами на глазах объяснил, что у них в семье есть кот. Все думали, что животное погибло на пожаре, но питомец по кличке Майк выжил. Теперь он вновь вернётся к своей семье, пусть уже и в другом доме.

Будет трудно сдержать слёзы. Мужчина вернулся на пожарище и нашёл своего кота -4

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале hamishpatterson high frequency tribe 

Пользователи Reddit порадовались, что хоть дом был уничтожен пожаром, ещё не всё потеряно. А несколько особенно чувствительных комментаторов признались, что им было трудно сдержать слёзы.

Стоит упомянуть, что пожар случился ещё в ноябре 2018 года. Сейчас у семьи новый дом, а Майк чувствует себя отлично.

Будет трудно сдержать слёзы. Мужчина вернулся на пожарище и нашёл своего кота -7

Фото: instagram.com/malibuillusion 

Недавно мы рассказывали о трогательном случае.

К ветеринару попал комок шерсти, но после стрижки животное было трудно узнать (подробнее здесь).

# Домашние животные # калейдоскоп # Видеофакт

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