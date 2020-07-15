Смекалка 100 уровня. Показываем подарки, которые точно запомнились их получателям

Считается, что в мире есть два типа людей. Те, кто любит дарить подарки. И те, кто любит получать подарки. Как бы там ни было, обмен подарками это запоминающееся событие для любого человека. Мы нашли несколько случаев, когда подарок оказался просто прекрасен. «Друг моего мужа сделал ему подарок»,

Фото: pikabu.ru / Pwrdwd

«Недавно моей подруге пришлось переехать в Москву. Такие перемены в жизни её совершенно не радовали, так как там нет ни друзей, ни семьи, а только работа. Особенно грустно ей было накануне дня рождения. И вот решила я её порадовать».

Фото: pikabu.ru / tehan

Фото: pikabu.ru / tehan

Фото: pikabu.ru / tehan

Мужчина подарил другу маску сварщика.

Фото: pikabu.ru / sad231

«Чей-то продвинутый дедушка знал, какую пиццу подарить».

Фото: pikabu.ru / kuchka70

Дочь связала отцу на день рождения Звезду Смерти.

Фото: pikabu.ru / homerchick

«Мой отец считает, что момент, когда мальчик должен отделиться от семьи и стать отдельным звеном, наступает именно в 21 год. Недавно мне исполнился этот самый 21, посмотрите какой подарок сделал мне мой отец. Я думаю, что это лучший подарок для парня, уходящего в собственное плавание. Спасибо, пап».

Фото: pikabu.ru / Slime1134

Мужчина хотел подстаканник и рассказал об этом коллеге. На следующий день мужчина получил подарок из чистой бронзы.

Фото: страница пользователя «Пикабу»