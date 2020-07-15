Прямой эфир

Смекалка 100 уровня. Показываем подарки, которые точно запомнились их получателям

15 июля 2020 14:19
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Считается, что в мире есть два типа людей. Те, кто любит дарить подарки. И те, кто любит получать подарки. Как бы там ни было, обмен подарками это запоминающееся событие для любого человека. Мы нашли несколько случаев, когда подарок оказался просто прекрасен.

«Друг моего мужа сделал ему подарок»,

Смекалка 100 уровня. Показываем подарки, которые точно запомнились их получателям -1

Фото: pikabu.ru / Pwrdwd

«Недавно моей подруге пришлось переехать в Москву. Такие перемены в жизни её совершенно не радовали, так как там нет ни друзей, ни семьи, а только работа. Особенно грустно ей было накануне дня рождения. И вот решила я её порадовать».

Смекалка 100 уровня. Показываем подарки, которые точно запомнились их получателям -4

Фото: pikabu.ru / tehan

Смекалка 100 уровня. Показываем подарки, которые точно запомнились их получателям -6

Фото: pikabu.ru / tehan

Смекалка 100 уровня. Показываем подарки, которые точно запомнились их получателям -8

Фото: pikabu.ru / tehan

Мужчина подарил другу маску сварщика.

Смекалка 100 уровня. Показываем подарки, которые точно запомнились их получателям -11

Фото: pikabu.ru / sad231

«Чей-то продвинутый дедушка знал, какую пиццу подарить».

Смекалка 100 уровня. Показываем подарки, которые точно запомнились их получателям -14

Фото: pikabu.ru / kuchka70

Дочь связала отцу на день рождения Звезду Смерти.

Смекалка 100 уровня. Показываем подарки, которые точно запомнились их получателям -17

Фото: pikabu.ru / homerchick

«Мой отец считает, что момент, когда мальчик должен отделиться от семьи и стать отдельным звеном, наступает именно в 21 год. Недавно мне исполнился этот самый 21, посмотрите какой подарок сделал мне мой отец. Я думаю, что это лучший подарок для парня, уходящего в собственное плавание. Спасибо, пап».

Смекалка 100 уровня. Показываем подарки, которые точно запомнились их получателям -20

Фото: pikabu.ru / Slime1134

Мужчина хотел подстаканник и рассказал об этом коллеге. На следующий день мужчина получил подарок из чистой бронзы.

Смекалка 100 уровня. Показываем подарки, которые точно запомнились их получателям -23

Фото: страница пользователя «Пикабу»

Кстати, недавно мы показали пять игрушек, при виде которых рука сама потянется к кошельку. Только посмотрите на них – здесь подробнее.

# Необычное # калейдоскоп # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Будет трудно сдержать слёзы. Мужчина вернулся на пожарище и нашёл своего кота
15 июля 2020 13:02

Будет трудно сдержать слёзы. Мужчина вернулся на пожарище и нашёл своего кота

Фотограф воссоздаёт портреты известных людей с их потомками. Наследница Мона Лизы выглядит так
15 июля 2020 11:28

Фотограф воссоздаёт портреты известных людей с их потомками. Наследница Мона Лизы выглядит так

Обогнала даже Грейс Келли. Принцесса Диана признана самой красивой королевской особой по формуле «золотого сечения»
15 июля 2020 09:28

Обогнала даже Грейс Келли. Принцесса Диана признана самой красивой королевской особой по формуле «золотого сечения»