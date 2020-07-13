Артемьев, Бикбаев, Паршута. Как сейчас выглядят и что делают участники проекта «Фабрика звёзд»

Новости России. Не одно поколение выросло на «Фабрике звёзд». Десятки тысяч телезрителей с огромным интересом следили за участниками и надеялись, что победителем станет понравившийся им конкурсант.

Первый сезон вышел на экраны в 2002 году, а затем последовали продолжения. И теперь участники проекта пришли в программу «Сегодня вечером» к Максиму Галкину, чтобы рассказать, как сложились их жизни после музыкального конкурса.

Павел Артемьев

По словам бывшего участника группы «Корни», он не ожидал, что сможет долго продержаться в конкурсе. Несмотря на это, коллектив стал победителем первого сезона.

«Я собрал полный чемодан вещей, но маме сказал, что через неделю, наверное, выгонят. Я так сильно, ужасно картавил, шепелявил. У меня была полная уверенность, что меня выгонят с проекта очень быстро», – рассказал Артемьев.

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