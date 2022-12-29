29 декабря – день рождения белого медведя. Чем ещё известна эта дата в истории?

День виолончелиста

Сегодня, 29 декабря, во всем мире отмечают Международный день виолончели, или День виолончелиста. По определению, виолончель – это струнный смычковый музыкальный инструмент басового и тенорового регистра, похожий на скрипку, но гораздо большего размера. Виолончель держат не в руках, а ставят вертикально. Этот музыкальный инструмент известен с первой половины XVI века. Без виолончели не существует ни один симфонический оркестр, музыкальное произведение нельзя без нее раскрыть и донести до слушателя во всей его глубине. Датой для этого праздника выбран день рождения выдающегося каталонского виолончелиста, дирижера и композитора Пабло Казальса, одного из лучших виолончелистов всех времен. Кстати, виолончель может считаться одним из самых дорогих музыкальных инструментов. Экземпляр, созданный Страдивари в 1711 году, был куплен музыкальной ассоциацией из Японии на одном из аукционов более чем за 20 миллионов евро.

День рождения белого медведя отмечается в мире 29 декабря. Белые медведи — это полярные хищники, причем крупнейшие на Земле. Их вес колеблется в районе 500-800 килограммов. Ежегодно самка рождает по 2-3 медвежонка, как раз к декабрю. Именно в этот месяц было решено учредить праздник. Медвежата рождаются маленькие, размером с кошку или кролика. Впервые медведица выводит своих детенышей из берлоги в марте или в апреле, когда им уже исполняется 3-4 месяца. Интересно, что у белого медведя черная кожа. К сожалению, популяция белого медведя сокращается. Их истребление браконьерами ради мяса и шкуры невозможно прекратить уже несколько десятков лет. Но главной причиной гибели животных становится глобальное таяние ледников. А ведь именно на них косолапые и живут.

Сегодня необычный праздник, о котором знают немногие. Ежегодно 29 декабря отмечают День «Тик-так». День «Тик-так» напоминает нам, что год почти подошел к концу и есть еще кое-что, что нужно сделать. А до Нового года осталось только два дня, так что нужно спешить. Не позволяйте уходящему году закончиться с грустью и сожалением о чем-то несбывшемся. Используйте оставшееся время в году на все 100 %! Постарайтесь выполнить все дела, намеченные на этот год, и начинайте составлять новый список уже на следующий.

И пусть этот день запомнится вам чем-то хорошим!