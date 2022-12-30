30 декабря День заворачивания подарков. Чем ещё известна эта дата?
Сегодня, 30 декабря, День образования Союза Советских Социалистических Республик. Ровно 100 лет назад после распада Российской империи на карте мира появилось новое государство. На съезде Советов крестьян, рабочих и красноармейцев 30 декабря 1922 года было принято решение о присоединении к Российской Советской Федеративной Республике трех других – Белорусской, Украинской и Закавказской. Начав с объединения четырех республик, к 1956 году в состав СССР вошли 15. Это было крупнейшее государство мира по площади, второе по экономической и военной мощи и третье по численности населения. СССР оказал огромное влияние на цивилизационные процессы и мировую историю. До рождения Союза всемирная история человечества не знала столь масштабных добровольных объединений наций и народностей в целостные государства. Сегодня все, что связано с периодом СССР и советской властью, многие считают ошибочным. Но отрицать преемственность, очернять историю, видеть только негатив в прошлом – лишать себя, своих детей и внуков энергии для будущего. В этот день, День страны, которой нет, можно еще раз оглянуться назад и задаться вопросом – что было хорошего в СССР, какой опыт можно перенять с пользой и добром для дальнейшей жизни?
30 декабря 1865 года родился Джозеф Редьярд Киплинг
Первый английский писатель, получивший Нобелевскую премию по литературе, поэт и новеллист, литературный «папа» Маугли Джозеф Редьярд Киплинг родился в этот день в 1865 году. Родители назвали Редьярда, появившегося на свет в Бомбее, в честь английского озера, возле которого они познакомились. Кстати, писатель всю жизнь писал исключительно чернилами черного цвета.
30 декабря 1927 года ученый-химик Сергей Лебедев первым в мире получил промышленный синтетический каучук
30 декабря 1927 года, 95 лет назад, советский ученый-химик Сергей Лебедев первым в мире получил промышленный синтетический каучук. Натуральный каучук использовался еще с 1820-х годов, но стоимость его производства была очень высока, к тому же было практически невозможно добиться стандартного качества. В 1926 году в стране объявили конкурс на лучшую работу по синтезу каучука. Также нужно было разработать полную технологию его получения, а не только описание способа производства. Кроме того, сырье должно было быть дешевым и доступным. В качестве главного приза была премия в 100 тысяч рублей. В конкурсе принимали участие не только советские химики, но и ученые из Италии и Франции. Однако лучшим был признан проект Лебедева.
30 декабря День заворачивания подарков
Сегодня важный день для тех, кто еще не успел запаковать и красиво оформить купленные новогодние презенты – День заворачивания подарков. Модные банты, блестящие коробочки, стильные пакеты станут приятным дополнением к основному сюрпризу. Считается, что упаковывать подарки придумали предприимчивые американцы в начале прошлого века. «Ну уж нет!», – сказал бы Алексей Толстой, который намного раньше описал подарки в пакетах и цветных платках в повести «Детство Никиты».
И пусть сегодняшний день запомнится вам чем-то хорошим!
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