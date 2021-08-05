Женщина рассказала, что помогает её маленькой дочке заснуть. И это очень просто

Женщина увидела в соцсетях лайфхак и решила попробовать его на своей дочке. Результат оказался вполне успешным. Пользовательница TikTok под ником Allison почти три года назад стала мамой. Вместе с сопутствующими радостями пришёл и постоянный недосып. Думая, как обеспечить и себе, и ребёнку нормальный сон, женщина наткнулась на совет про бананы.

Фото: tiktok.com/@agoyneee_xo

Поскольку последовать этой рекомендации было легко, в начале 2021 года Allison начала кормить дочку перед сном этим фруктом. Через несколько дней пришёл эффект, который сохраняется вот уже восемь месяцев, – девочка легче засыпает и крепче спит.

Фото: tiktok.com/@agoyneee_xo

Тиктокерша заинтересовалась, как это работает. Оказалось, что в банане есть калий и магний, удачное сочетание которых и помогает лучше спать.

Фото: pixabay.com