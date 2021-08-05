Женщина рассказала, что помогает её маленькой дочке заснуть. И это очень просто
Женщина увидела в соцсетях лайфхак и решила попробовать его на своей дочке. Результат оказался вполне успешным.
Пользовательница TikTok под ником Allison почти три года назад стала мамой. Вместе с сопутствующими радостями пришёл и постоянный недосып. Думая, как обеспечить и себе, и ребёнку нормальный сон, женщина наткнулась на совет про бананы.
Фото: tiktok.com/@agoyneee_xo
Поскольку последовать этой рекомендации было легко, в начале 2021 года Allison начала кормить дочку перед сном этим фруктом. Через несколько дней пришёл эффект, который сохраняется вот уже восемь месяцев, – девочка легче засыпает и крепче спит.
Фото: tiktok.com/@agoyneee_xo
Тиктокерша заинтересовалась, как это работает. Оказалось, что в банане есть калий и магний, удачное сочетание которых и помогает лучше спать.
Ролик женщины набрал почти три миллиона просмотров. На кадрах Allison уточняет, что начала кормить дочку бананами, когда той было два года. Возможно, более юным детям нельзя давать этот фрукт.
Кстати, ранее мы рассказывали про другую находчивую женщину, которая тоже пыталась решить проблему со сном малыша. Этот способ оригинальный и немного пугающий – здесь подробнее.