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Женщина рассказала, что помогает её маленькой дочке заснуть. И это очень просто

05 августа 2021 08:47
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Женщина увидела в соцсетях лайфхак и решила попробовать его на своей дочке. Результат оказался вполне успешным.

Пользовательница TikTok под ником Allison почти три года назад стала мамой. Вместе с сопутствующими радостями пришёл и постоянный недосып. Думая, как обеспечить и себе, и ребёнку нормальный сон, женщина наткнулась на совет про бананы.

Женщина рассказала, что помогает её маленькой дочке заснуть. И это очень просто-1

Фото: tiktok.com/@agoyneee_xo 

Поскольку последовать этой рекомендации было легко, в начале 2021 года Allison начала кормить дочку перед сном этим фруктом. Через несколько дней пришёл эффект, который сохраняется вот уже восемь месяцев, – девочка легче засыпает и крепче спит.

Женщина рассказала, что помогает её маленькой дочке заснуть. И это очень просто-4

Фото: tiktok.com/@agoyneee_xo 

Тиктокерша заинтересовалась, как это работает. Оказалось, что в банане есть калий и магний, удачное сочетание которых и помогает лучше спать.

Женщина рассказала, что помогает её маленькой дочке заснуть. И это очень просто-7

Фото: pixabay.com 

Ролик женщины набрал почти три миллиона просмотров. На кадрах Allison уточняет, что начала кормить дочку бананами, когда той было два года. Возможно, более юным детям нельзя давать этот фрукт.

Кстати, ранее мы рассказывали про другую находчивую женщину, которая тоже пыталась решить проблему со сном малыша. Этот способ оригинальный и немного пугающий – здесь подробнее.

# Дети и родители # калейдоскоп # Фотофакт

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