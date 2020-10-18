Белка разрушила мечты мужчины. И теперь он вспоминает о прошлом

У мужчины было тяжёлое утро. Чтобы почувствовать себя счастливее, он хотел вкусно позавтракать, но его мечты не сбылись.

Пользователь Reddit под ником Lornek пережил ужасное утро и решил съесть вкусный круассан. Он купил кондитерское изделие, собрался идти домой и хотел было уже забыть обо всех невзгодах, когда на его пути появилась белка.