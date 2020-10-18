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Белка разрушила мечты мужчины. И теперь он вспоминает о прошлом

18 октября 2020 16:29
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У мужчины было тяжёлое утро. Чтобы почувствовать себя счастливее, он хотел вкусно позавтракать, но его мечты не сбылись.

Пользователь Reddit под ником Lornek пережил ужасное утро и решил съесть вкусный круассан. Он купил кондитерское изделие, собрался идти домой и хотел было уже забыть обо всех невзгодах, когда на его пути появилась белка.

Белка разрушила мечты мужчины. И теперь он вспоминает о прошлом -1

Фото: reddit.com/user/lornek 

Хитрый грызун украл круассан, уселся на ветку и принялся его есть. Глядя на животное, житель Онтарио вдруг вспомнил, что много лет назад покормил бельчонка, которого нашёл под своей машиной.

Белка разрушила мечты мужчины. И теперь он вспоминает о прошлом -4

Фото: reddit.com/user/lornek 

Возможно, это тот самый грызун, только теперь он вырос и решил взять силой то, что раньше получил в качестве подарка.

Кстати, удивляться сноровке белки не стоит. Ведь это животное настолько восхитительно, что может даже актёром стать (подробнее здесь).

# Курьезы # калейдоскоп # Фотофакт

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