Когда мужчины плачут: 10 самых странных флешмобов планеты

В интернете огромной популярностью пользуются фото и видеоролики, где люди повторяют определенное задание – челэндж (Challenge). Одним из самых ярких примеров является Ice Bucket Challenge. Многие помнят, как в сети то и дело появлялись ролики, где звезды обливались водой со льдом в поддержку благотворительной кампании. Сумма пожертвований превысила 100 млн долларов.



Однако не всегда челэндж организуется во благо. Как гласит народная мудрость «дурной пример заразителен». Порой молодые люди просто развлекаются, набирая при этом миллионы просмотров на YouTube. 1. Огненный вызов Развлечение для смельчаков. Для выполнения нужно все ничего — легковоспламеняющаяся жидкость, источник огня, бассейн или душ. Обливаетесь, поджигаетесь, прыгаете в бассейн или становитесь под душ. Видеоролик публикуется в сеть, и можно начинать упиваться славой. Подобные эксперименты над собственным телом набирают по несколько сотен тысяч просмотров. В США был зафиксирован случай, когда парень, выполняя вызов, сгорел заживо.

Братья подростки получили тяжелейшие ожоги. Мать одного молодого человека, снимавшего вызов, арестовали. 2. «Не сыпь» мне соль на рану Проверить выносливость, а заодно и болевой порог смельчаки предлагают при помощи следующего вызова. На кожу кладётся соль и лед. Шалость может превратиться в серьёзный ожог. Один молодой человек рискнул и залез в ванную, наполненную смесью. Судя по ролику, остался жив и здоров.

3. Губки уточкой Кайли из семьи Кардашьян год назад в возрасте 17 лет увеличила губы. Пухлые губы не выходят из моды, но иногда девушки в погоне за красотой не замечают, где финиш. Девушки, вдохновленные примером Кайли, решились на менее радикальные, но действенные процедуры. В ход пошло все, что было под рукой: стаканы, кружки, пластиковые колпачки. Особенно находчивые применили пылесос. Многие добились желаемого на 2-3 часа. Некоторые же отправились в ближайшую больницу, чтобы лечить сильнейшие гематомы.

4. «Адский коктейль» Если когда-нибудь в ваших руках непреднамеренно окажутся банан и Спрайт, не рискуйте съесть их вместе. Дегустаторы этого коктейля выяснили, что ингридиенты напитка вызывают ужасную рвоту. Молодые люди записывали ролики, где содержимое их желудков оказывалось на полу, а зрители смотрели, лайкали и оставляли комментарии.

5. Пряный вызов Считается, что съесть ложку корицы невозможно. Сотни людей пытались это опровергнуть, но удалось лишь некоторым. Зато весело смотреть, как люди ради глупой затеи корчатся от неприятных ощущений и выдыхают огромное коричневое облако корицы.

6. Острые ощущения Любители поиздеваться над своими вкусовыми рецепторами что только не едят. На этот раз проверка для фанатов остренького. Для выполнения необходимо набрать полный рот чего-нибудь жгучего. Для профанов — соус Васаби, для любителей — соус Табаско, для профессионалов — Кайенский перец. «Мужчины не плачут» в этом случае не работает. И десяти секунд достаточно, чтобы появилась скупая мужская слеза. Зрители уже с нетерпением ждут, когда кто-нибудь из смельчаков заглотнет Ямайский жгучий перец. 7. Осиная талия Китаянки нашли способ, как быстро проверить достаточно ли худой человек. Девушки прикладывали лист бумаги формата А4 к талии и с легкостью за ним скрывались. Главное — стоять в анфас, лист держать вертикально.

8. Сколько у тебя? Осталось дождаться июля и все белоруски смогут проверить свою худобу не только бумагой, но и металлом. Обладательницы выступающих ключиц кладут ребром монетки в надключичную ямку и считают их количество. Пишут, что у одной китаянки поместилось 22 монеты. Побить этот рекорд, возможно, будет опасно для жизни.

9. Крепкие объятия Быть худой для многих девушек — идея-фикс. Проверить соответствие модельным параметрам можно не вставая со стула. Достаточно попытаться обхватить себя рукой за спину и пальцами коснуться пупка. Если не получилось, расстраиваться не надо. Это не лишние сантиметры, а недостаточно подвижные плечевые суставы или короткие пальцы.

10. Не суди Британка Эм Форд страдает от тяжелой формы акне. Девушка опубликовала в Фейсбуке фото без макияжа и при полном «боевом раскрасе». Пользователи оставляли оскорбительные комментарии, из-за чего Эм решила обратиться к общественности через видеоролик. Девушка предстала перед зрителями без макияжа, потом превратила себя в красотку. На фоне появлялись комментарии в духе «люди с таким лицом омерзительны». В конце девушка стерла весь макияж и призвала зрителей любить себя, игнорируя критику.

В сети зародилось движение, где люди снимали видео сначала в роли «дурнушки», а потом открывали свою реальную внешность. Видео с превращениями набрало около ста миллионов просмотров. К сожалению, смысл вызова исказился. В очередной раз люди нашли способ потешить свое самолюбие.