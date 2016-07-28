Флеш-моб Ice Bucket Challenge собрал $220 млн на борьбу с амиотрофическим склерозом

Флеш-моб «Ведерко со льдом», несмотря на свое легкомысленное название и довольно комическое содержание, имел на удивление замечательный эффект: в рамках этой кампании удалось собрать 220 миллионов долларов на борьбу с амиотрофическим склерозом.

Суть флеш-моба проста: знаменитости опрокидывали себе на голову то самое пресловутое ведерко со льдом, а потом размещали видеозапись на «Ютьюбе»: рекламная выручка перечислялась врачам.

В этой затее приняли участие актриса Хиллари Суонк, экс-президент Джордж Буш.

Премьер-министр Шотландии Сэлмонд, а также главы крупнейших корпораций планеты.

Судя по результатам, многие из них принесли бы больше пользы человечеству, именно принимая ледяные ванны, а не занимаясь тем, что давало им хлеб насущный.