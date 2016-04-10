Слониха Мотола, дельфин Фуджи, черепаха Счастливчик: истории животных, которые живут с протезами
Случается, что животные рождаются или приобретают физические недостатки, которые не позволят им выжить в их естественной среде обитания. Тогда на помощь приходят креативные ветеринары и хозяева, безмерно любящие своих питомцев.
Пятидесятилетняя слониха Мотола лишилась ноги, наступив на мину. С тех пор прошло 15 лет. Только в 2009 году ей изготовили специальный протез, благодаря которому животное снова может двигаться. Чаще всего слоны страдают от капканов браконьеров. Так, слоненок Чхук лишился части передней ноги. Ветеринары нашли для него подходящий протез.
Японский дельфин Фуджи живет с резиновым хвостом. Несколько лет назад животное заболело. Хвост пришлось ампутировать из-за угрозы распространения инфекции. Используя 3D технологию, инженеры компании по производству шин смоделировали три варианта хвоста. Последний оказался самым удачным. Для его создания использовалась резина, силикон и ультрасовременные технологии.
Морская черепаха Эллисон осталась без плавника после атаки акулы. Ученые создали для животного приспособление, внешне напоминающее плавник обидчика. Протез представляет собой неопреновый костюм из углеволокна.
На черепаху Счастливчик напал енот, поэтому животное лишилось передних лап. Опытный ветеринар Роберт Джереб, имевший опыт протезирования черепах, создал для Счастливчика новые лапы. Теперь черепахе достаточно отталкиваться задними лапами, чтобы скользить передними.
В венгерской ветеринарной клинике работают ветеринары – волшебники. 40% больных животных возвращаются к полноценной жизни в дикую природу. Аист потерял клюв и не мог самостоятельно питаться. Врачи создали из пластмассы протез. Отличить его от настоящего можно только вблизи.
Коза Иззи родилась январской ночью этого года. Животное имело очевидный недостаток – не могло согнуть задние ноги. От Иззи должны были избавиться, но одна из работниц фермы решила ее приютить. Однажды Иззи случайно оказалась на улице и получила сильнейшее обморожение. Задние лапы пришлось ампутировать. Сейчас Иззи передвигается с помощью специального устройства на колесах.
Замершего Кролика Вилза нашел фермер и решил оставить себе в качестве домашнего животного. Из-за полученных травм и обморожений Вилза частично парализовало. Хозяин нашел решение всего за 1 доллар. Кролик теперь передвигается с помощью мини-скейтборда.