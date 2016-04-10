Слониха Мотола, дельфин Фуджи, черепаха Счастливчик: истории животных, которые живут с протезами

Случается, что животные рождаются или приобретают физические недостатки, которые не позволят им выжить в их естественной среде обитания. Тогда на помощь приходят креативные ветеринары и хозяева, безмерно любящие своих питомцев.

Пятидесятилетняя слониха Мотола лишилась ноги, наступив на мину. С тех пор прошло 15 лет. Только в 2009 году ей изготовили специальный протез, благодаря которому животное снова может двигаться. Чаще всего слоны страдают от капканов браконьеров. Так, слоненок Чхук лишился части передней ноги. Ветеринары нашли для него подходящий протез.