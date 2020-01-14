Кофе и зелень. Какая еда полезна для мозга?

Мозг потребляет около 20% энергии, которую вырабатывает организм. А организм берёт свою энергию из еды. Можно считать, что человек кормит не столько желудок, сколько свой мозг.

Если сравнивать с мозгом, органу пищеварительного тракта не настолько важно, чем он питается. Многие учёные проводили разные исследования, чтобы выяснить, как правильно кормить мозг. Итак, как это делать?

Как сообщает РИА Новости, вкусная жирная пища вызывает удовольствие, однако приводит к развитию воспалительных процессов и к угнетению мозга. Что интересно, это начинается ещё до того, как у человека появляются признаки ожирения.

Регулярное злоупотребление жирной пищей негативно сказывается и на потомстве. Дети таких родителей менее любознательны, у них возникают проблемы с памятью и умением решать задачи. Опыты проводились на крысах.